La playa de San Lorenzo se prepara para otra gran carrera nocturna en la Semana Grande
La 32.ª edición de la popular prueba deportiva volverá a convertirse este año en una cita con cientos de participantes y un ambiente único junto al mar
María Velasco
Hay carreras que se corren y otras que también se viven disfrutando desde fuera. La Carrera Nocturna en la Playa de San Lorenzo hace que cada verano, cientos de personas conviertan esta cita deportiva en una auténtica fiesta del deporte, con corredores y un público que anima durante todo el recorrido.
El próximo 10 de agosto la prueba alcanzará su 32.ª edición. Una tradición que, año tras año, completa todas sus inscripciones y que vuelve a demostrar el tirón que tiene. Las inscripciones abiertas el pasado viernes ya han cubierto el 50% de las plazas de la carrera absoluta y el 40% de las destinadas a los menores, por lo que la organización no duda en que se van a agotar las dorsales en las próximas semanas.
Para Jorge Pañeda, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, la clave del éxito está en el ambiente que se genera alrededor de la prueba "Es una carrera muy vistosa y entretenida tanto para los que están sentados en el muro como para los que están corriendo. La recomiendo e invito a todo el mundo a venir". Además, destacó la larga trayectoria de la cita y confió en que siga creciendo después de más de tres décadas reuniendo a corredores de todas las edades.
Entre las principales novedades de esta edición figura el cambio en la distancia de la prueba para los más pequeños. Mientras que la carrera para los mayores mantiene su recorrido habitual de 5 kilómetros, la infantil pasa de 2 kilómetros a 1 kilómetro, una modificación pensada para hacerla más accesible a niños de diferentes edades.
El patrocinador principal, César Nozal, subrayó el valor que tiene la prueba para la ciudad. Para el, esta carrera es "única" y "forma parte de ese verano gijonés que se ha consolidado como un importante atractivo turístico". Además, destacó que muchos gijoneses que viven fuera aprovechan estas fechas para regresar y reencontrarse con su ciudad. "Por suerte o por desgracia muchos gijoneses están fuera pero tienen la oportunidad de venir a Gijón y sentir que todavía esta ciudad les acoge" concluyó.
La noche empezará con los más pequeños
La carrera arrancará a las 20:45 horas con las pruebas para menores y continuará a partir de las 21:15 horas con la carrera absoluta, cuando el atardecer sobre la playa de San Lorenzo vuelva a convertirse en el mejor escenario para una de las noches deportivas más especiales del verano.
La prueba está dirigida a menores nacidos a partir de 2012 y a la categoría absoluta para participantes nacidos en 2012 y años anteriores. El precio de inscripción es de 2 euros para las categorías infantiles y de 6 euros para la carrera absoluta. Todo apunta a que, una vez más, San Lorenzo volverá a quedarse sin dorsales y con miles de personas disfrutando de una carrera que hace tiempo dejó de ser solo una competición para convertirse en una tradición del verano gijonés.
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