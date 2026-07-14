El refugio de Cimavilla y las baterías militares abrirán al público finales de año con su nuevo museo en el Cerro

Si la tramitación sigue su curso sin sobresaltos, Gijón estrenará antes de que acabe el año una nueva red de espacios culturales: la que conformarán el refugio antiaéreo bajo la Casa Paquet y las baterías militares del Cerro y de La Providencia, con el centro de interpretación ya construido bajo los pies del Elogio del Horizonte para explicar todo el conjunto. El proyecto de recuperación de estos espacios, financiado con fondos europeos, da por finalizada la fase de obras y queda ahora en manos de la concejalía de Cultura, responsable de supervisar las labores de musealización de cada recinto. Según explica Montserrat López Moro, edil competente, parte de los materiales expositivos ya están entregados y, en paralelo, se trabaja en una "ampliación de personal" para que los dispositivos puedan comenzar a recibir visitantes en unos meses.

El proyecto se inició en el anterior mandato y se vinculó a un plan de recuperación de espacios patrimoniales con fines turísticos con financianción europea, y eso hizo que su gestión haya ido cambiando de área en sus respectivas fases. Inicialmente, las primeras labores de sondeos y estudios –durante meses se investigó la posibilidad de recuperar vestigios del viejo refugio antiaéreo de Begoña, sin éxito– se gestionaron desde Turismo y las obras para recuperar y reconstruir cada recinto quedaron a cargo de Infraestructuras. Esta última se había propuesto el objetivo de terminarlas todas en el primer semestre del año y así ha sido. "Ahora ya nos toca", dice López Moro.

La edil señala también que la supervisión de esta última fase de musealización se liderará desde los Museos Arqueológicos, cuya responsable es Paloma García. "Es un equipo que ya cuenta con gente especializada en trabajar con este tipo de espacios y además ya estamos tramitando una ampliación del personal", asegura la forista, que por ahora prevé que toda la nueva red pueda quedar operativa a finales de año. "Ya tenemos parte de los materiales expositivos", afirma. Sí aclara que los responsables trabajan estas semanas para "perfilar la instalación museográfica" de cada espacio y con "detalles técnicos" que se prolongarán aún unos meses.

El epicentro de esta nueva red cultural estará en Cimavilla. Su batería baja, junto al skatepark –conocida popularmente como "Casa de les Pieces"– fue el primer recurso en rehabilitarse, ya en 2024, pero sigue pendiente de inauguración. Funcionará como un pequeño espacio museístico al aire libre y contará con paneles expositivos similares a los que se colocarán en la batería alta del mismo barrio, ya en pleno cerro de Santa Catalina, bajo el Elogio. Este otro recurso terminó de readecuarse a finales del año pasado con una obra que obligó a cerrar el acceso al Elogio durante meses para poder resolver el hasta entonces endémico problema de filtración de aguas. La remodelación, entre otros cambios, instaló aseos en el viejo edificio auxiliar y dejó el principal despejado y limpio para su futura musealización, pero conservando algunos vestigios que se consideraron relevantes, entre ellos, algunas pintadas de los años 30.

En el mismo Centro está ya construido desde hace meses un pequeño "búnker" de nueva creación que funcionará como centro de interpretación de toda la red y, también, como espacio de recepción de visitantes. En la entrada ya hay un panel explicativo, pero luce quebrado y previsiblemente se renovará. En este pequeño museo, entonces, se tendrá que contar también la historia de la batería militar de La Providencia y del refugio antiaéreo de Cimavilla, pero se quiere incluir además contexto histórico sobre toda la historia defensiva de la ciudad, incluyendo los vestigios sobre esta época que aún se conservan en la Campa Torres.

El refugio antiaéreo y la batería de La Providencia, por su lado, abrirán al público con un interés especial y no previsto. En ambos se hallaron vestigios originales desconocidos, adelantados por LA NUEVA ESPAÑA, y que han podido recuperarse e incorporarse al proyecto expositivo. En La Providencia, durante las obras de recuperación de la batería se halló un tramo en trinchera que se creía que jamás se había llegado a construir y que apareció prácticamente intacta. La idea inicial de los técnicos era reconstruirla. En el refugio, la "sorpresa" fue similar: tras varios sondeos en busca de una salida del refugio que se daba por perdida se optó por construir una prolongación artificial del túnel por el patio trasero del Revillagigedo, pero al final, en el mismo espacio, apareció un tramo de túnel original, quebrado por un proyectil durante la Guerra Civil, y que también ha podido conservarse. Esta obra del refugio fue la última en terminar, hace apenas unas semanas, y es lo que ha permitido reactivar la última fase de musealización que ahora comienza.