El regreso de "Gijón compra y vuelve": plazos y condiciones para la clientela
El programa de fidelización impulsa una nueva edición con una aportación municipal de 550.000 euros tras haber movilizado a 483 negocios y 14.295 clientes el año pasado
Apoyo de 200.000 euros para actividades en los áreas comerciales abiertas del Centro y La Calzada/El Natahoyo dentro del convenio con la Unión de Comerciantes
«Gijón compra y vuelve» ya tiene calendario para su regreso a los comercios locales y presupuesto para ponerlo en marcha. La Junta de Gobierno incluyó fuera del orden de su sesión de este martes la aprobación de un convenio de colaboración con la Unión de Comerciantes para actividades de promoción y dinamización del comercio local en 2026. Un convenio con un presupuesto total de 750.000 euros de los que 550.000 se van a financiar ese programa de fidelización de la clientela que la Unión puso en marcha como alternativa a los bonos al consumo con los que se hizo frente a las negativas consecuencias económicas de la pandemia.
La previsión es que la nueva edición del «Gijón compra y vuelve» arranque el 10 de septiembre con un primer mes para hacer las compras que den lugar a esos premios que, en forma de descuento, se podrán canjear en una segunda fase de compras a desarrollar entre mediados de octubre y mediados de noviembre. En 2025 el programa contó con la participación de 483 comercios y 14.295 clientes y se alcanzó un volumen de ventas total de casi 3,5 millones. El punto de partido son los 500.000 euros en premios que salen de la financiación municipal. Los otros 50.000 tienen que ver con la gestión del propio programa.
Este 2026 se incluye la contratación de un estudio que permita radiografiar la situación del comercio gijonés. Para ese estudio se reservan 6.000 euros.
Sobre una compra mínima de 20 euros el cliente genera un descuento del 25% del importe de esa compra del que se podrá beneficiar en una segunda compra en ese mismo establecimiento o en cualquier otro de los adheridos al programa.
El importe máximo de premios a acumular por cada cliente será de 200 euros. El importe a descontar será del 50% del valor total de la compra hasta un máximo de 50 euros. El límite de precios a canjear por cada comercio participante se ha fijado en 5.000 euros.
La Unión de Comerciantes colabora en este proyecto con Gijón Impulsa y cuenta con el aval de los firmantes del pacto de concertación «Gijón futuro». Además, se vincula a las estrategias marcadas en el Plan Local de Orientación Comercial de Gijón, firmado el año pasado con cuatro años de vigencia.
Al margen de «Gijón compra y vuelve», el convenio al que dio luz verde la Junta de Gobierno financia actividades de promoción y dinamización en los centros comerciales abiertos de La Calzada/El Natahoyo y el Centro; además de acciones con impacto en toda la ciudad como las dos ferias de stocks o el concurso navideño de escaparates.
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