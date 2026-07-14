Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

El regreso de "Gijón compra y vuelve": plazos y condiciones para la clientela

El programa de fidelización impulsa una nueva edición con una aportación municipal de 550.000 euros tras haber movilizado a 483 negocios y 14.295 clientes el año pasado

Apoyo de 200.000 euros para actividades en los áreas comerciales abiertas del Centro y La Calzada/El Natahoyo dentro del convenio con la Unión de Comerciantes

Ana Suárez coloca ropa en su tienda tras un escaparate con el cartel del programa &quot;Gijón compra y vuelve&quot;

Ana Suárez coloca ropa en su tienda tras un escaparate con el cartel del programa "Gijón compra y vuelve" / Marcos León

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. Valle

Gijón

«Gijón compra y vuelve» ya tiene calendario para su regreso a los comercios locales y presupuesto para ponerlo en marcha. La Junta de Gobierno incluyó fuera del orden de su sesión de este martes la aprobación de un convenio de colaboración con la Unión de Comerciantes para actividades de promoción y dinamización del comercio local en 2026. Un convenio con un presupuesto total de 750.000 euros de los que 550.000 se van a financiar ese programa de fidelización de la clientela que la Unión puso en marcha como alternativa a los bonos al consumo con los que se hizo frente a las negativas consecuencias económicas de la pandemia.

La previsión es que la nueva edición del «Gijón compra y vuelve» arranque el 10 de septiembre con un primer mes para hacer las compras que den lugar a esos premios que, en forma de descuento, se podrán canjear en una segunda fase de compras a desarrollar entre mediados de octubre y mediados de noviembre. En 2025 el programa contó con la participación de 483 comercios y 14.295 clientes y se alcanzó un volumen de ventas total de casi 3,5 millones. El punto de partido son los 500.000 euros en premios que salen de la financiación municipal. Los otros 50.000 tienen que ver con la gestión del propio programa.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Este 2026 se incluye la contratación de un estudio que permita radiografiar la situación del comercio gijonés. Para ese estudio se reservan 6.000 euros.

Sobre una compra mínima de 20 euros el cliente genera un descuento del 25% del importe de esa compra del que se podrá beneficiar en una segunda compra en ese mismo establecimiento o en cualquier otro de los adheridos al programa.

El importe máximo de premios a acumular por cada cliente será de 200 euros. El importe a descontar será del 50% del valor total de la compra hasta un máximo de 50 euros. El límite de precios a canjear por cada comercio participante se ha fijado en 5.000 euros.

La Unión de Comerciantes colabora en este proyecto con Gijón Impulsa y cuenta con el aval de los firmantes del pacto de concertación «Gijón futuro». Además, se vincula a las estrategias marcadas en el Plan Local de Orientación Comercial de Gijón, firmado el año pasado con cuatro años de vigencia.

Noticias relacionadas y más

Al margen de «Gijón compra y vuelve», el convenio al que dio luz verde la Junta de Gobierno financia actividades de promoción y dinamización en los centros comerciales abiertos de La Calzada/El Natahoyo y el Centro; además de acciones con impacto en toda la ciudad como las dos ferias de stocks o el concurso navideño de escaparates.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
  2. Fallece Fran Rosal, encargado durante dos décadas del mítico Bulevar de Gijón
  3. La Audiencia de Gijón respalda el desahucio de un hijo de 24 años por la mala convivencia con los padres
  4. Atasco kilométrico en la autovía Minera: un accidente entre dos coches en un túnel moviliza a la Guardia Civil
  5. Susto en Gijón: trasladan al Hospital de Jove a una mujer tras sufrir un golpe de calor en el Arbeyal
  6. Samuel Trabanco, lagarero: 'Toda la vida vi traer manzana de Galicia y nunca oí en el chigre: ‘Esa sidra ye gallega’
  7. Siete tiendas de campaña plegables y tres sillas en altura darán servicio a los socorristas de playas, sin torres de vigilancia nuevas este verano
  8. Dos gijoneses de 24 y 26 años, investigados por 'el pique' de velocidad que provocó el vuelco de un bus en Gijón

El regreso de "Gijón compra y vuelve": plazos y condiciones para la clientela

El regreso de "Gijón compra y vuelve": plazos y condiciones para la clientela

El "modelo Ceares" que Medio Ambiente quiere exportar: "Transformar un espacio degradado en un lugar de convivencia para el barrio"

El "modelo Ceares" que Medio Ambiente quiere exportar: "Transformar un espacio degradado en un lugar de convivencia para el barrio"

Izquierda Unida reprocha al PSOE una "venganza política" en un colegio de Gijón que tensa la relaciones del Gobierno

Izquierda Unida reprocha al PSOE una "venganza política" en un colegio de Gijón que tensa la relaciones del Gobierno

Empujón de la Junta de Gobierno al plan de asfaltado con una licitación de 900.000 euros

Empujón de la Junta de Gobierno al plan de asfaltado con una licitación de 900.000 euros

El director del Oceanográfico de Gijón encabezó la delegación del Instituto Español de Oceanografía ante la Unesco

El director del Oceanográfico de Gijón encabezó la delegación del Instituto Español de Oceanografía ante la Unesco

Gijón tiene por delante cuatro grandes citas de fiesta con la Virgen del Carmen como patrona, para disfrutar a partir de mañana

Gijón tiene por delante cuatro grandes citas de fiesta con la Virgen del Carmen como patrona, para disfrutar a partir de mañana

Los robos en la zona rural de Gijón ya incluyen viviendas de Veriña, Castiello y La Providencia, además de las de Santurio

Los robos en la zona rural de Gijón ya incluyen viviendas de Veriña, Castiello y La Providencia, además de las de Santurio

Apetez regurgitar

Tracking Pixel Contents