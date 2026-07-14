Los robos en la zona rural de Gijón ya incluyen viviendas de Veriña, Castiello y La Providencia, además de las de Santurio

Las zonas rurales gijonesas de Veriña y La Providencia sufrieron varios robos en viviendas el pasado fin de semana que están siendo investigados por la Policía Nacional. También hubo otro robo más en Castiello, en la demarcación de la Guardia Civil. Se suman a los que acontecieron en dos chalés de Santurio en la zona de La Llosa de Carcedo donde los ladrones desvalijaron los chalés. El presidente de la federación vecinal de la zona rural "Les Caseríes", José Luis García Nicieza, ha pedido incrementar la presencia policial en la zona rural gijonesa y aumentar el número de cámaras que vigilan sus carreteras. "Los vecinos pensamos que deberían de usarse más medios, para disuadir", indica.

Al menos dos de los robos en viviendas, tanto en Veriña como en La Providencia, tuvieron lugar en la madrugada del sábado al domingo, al igual que los de Castiello y Santurio y los ladrones accedieron al interior de las casas cuando sus moradores no se encontraban en las mismas. También ocurrió así y en esa franja horaria en los robos en Santurio, un tipo de asalto que por sus características se sospecha que los cometió una banda itinerante. El robo en Castiello fue cerca de Santurio, en la zona del Camino del Caballero, señalan vecinos de Castiello.

Durante el fin de semana se produjo al menos otro robo en Veriña, ya con la luz del día. Un vecino que vio al ladrón saltar el cierre de una finca de una casa de la zona de la Fuente del Caño alertó a la Policía. Para cuando llegó, el ladrón ya había huido, llevándose bienes que se encontraban en la finca, sin acceder al interior de la vivienda. Fue un robo rápido. Posteriormente fue arrestado por la Policía y se recuperaron enseres supuestamente robados. Se investiga si otros robos en la misma zona también los cometió este ladrón u otros.

"Queremos más presencia policial y más cámaras en la zona rural, porque es lo que mejor funciona y disuade a los ladrones. Preferimos eso a que vengan cuando ya se han cometido los robos. Entendemos que es complicado, pero pienso que debería de hacerse un esfuerzo", señala Nicieza.

El presidente de Les Caseríes reconoce que Gijón tiene un bajo índice de delincuencia, pero pide más prevención "para intentar no subir en el escalafón", en especial durante el verano, cuando los vecinos "bajan a tomar algo a Gijón y dejan la casa sola y parece que los están controlando" para entrar a robar en ese momento. Algo que está creando "psicósis en la gente, que cuando ven un coche que para un poco piensan que los están controlando; tampoco se puede vivir así", añade García Nicieza.

Respecto a la presencia policial que reclaman los vecinos, apunta que "están bien los coches camuflados, pero si pasan los que llevan las luces" al considerar que son más efectivos para disuadir.

Cristina Menéndez, presidenta de la Asociación de Vecinos de La Providencia señala por su parte que no sólo hay robos en viviendas en la zona rural, al menos en La Providencia. "Hace unos días dos chicos les arrancaron del cuello todo el oro que llevaban dos señoras que estaban esperando a entrar a la capilla de La Providencia", recordando que un robo similar ya se produjo hace unos meses en la zona de La Corolla. "Queremos que amplíen la vigilancia, que no la hagan sólo por la carretera general, sino también por los caminos. Aquí hay mucha viuda que vive sola", explica.

Consejos

Al inicio del verano la Policía divulgó algunos consejos para evitar los robos en domicilios en estas fechas. Cerrar bien la puerta es uno. Otro, simular que la casa sigue habitada no bajando las persianas por completo, pidiendo a un vecino que retire la correspondencia del buzón y utilizando temporizadores para encender y apagar luces o radios en horarios diferentes.

También recomienda no divulgar en redes sociales las fotos o experiencias mientras se está de vacaciones, sino esperar al regreso para evitar dar pistas a los cacos de que la casa está vacía.

Prestar atención a la presencia de marcas con hilos de pegamento o silicona o plásticos en la entrada a la vivienda también es algo a tener en cuenta, dado que las bandas de ladrones usan esas marcas para comprobar si la puerta se abre o no. En caso de detectarlas, avisar a las fuerzas de seguridad.

También recomiendan tener fotografías de las joyas y bienes valiosos y si han entrado a robar, avisar a las fuerzas de seguridad sin tocar nada de la vivienda.