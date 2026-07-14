Los vecinos de Santurio piden más cámaras tras dos nuevos robos en casas de esta parroquia rural de Gijón

Salieron de casa a las diez de la noche del sábado y a la una y media de la madrugada del domingo los ladrones entraron a desvalijarla. Estos tiempos llevan a pesar a la asociación de vecinos de Santurio que los cacos debían de haber estado vigilando a los vecinos que sufrieron uno de los robos en su chalé, en la Llosa de Santurio, ese día. También entraron a robar, sobre la misma hora, en otro chalé contiguo. La asociación reclama que se coloquen más cámaras de vigilancia en las carreteras de esta parroquia rural.

Este año ya se había producido algún robo en viviendas de Santurio, pero de menores cuantías. Eran de los robos que se hacen en cuestión de minutos y en los que los ladrones sólo buscan oro y dinero en efectivo. No se llevan otra cosa. Los dos que se produjeron en la madrugada del domingo tuvieron un cariz distinto.

"Desvalijaron y destrozaron los chalés", explica la presidenta de la asociación de vecinos de Santurio, María José Fernández. Además de dinero, se llevaron otros objetos de valor, como joyas y bolsos de marca.

Al menos en una de las viviendas, los ladrones "pasaron agachados por el pasillo para que no los grabaran" las cámaras de seguridad de la casa, en la urbanización que en la parroquia se conoce como "la de los médicos".

María José Fernández señala que sólo hay dos cámaras de seguridad en carreteras de esta parroquia gijonesa y reclama la instalación de más para controlar ciertos desvíos por lo que considera que ahora los ladrones pueden escabullirse sin que sean grabados. También lamenta que cuando hablan con miembros de las fuerzas de seguridad "nos comentan que cada vez tienen más personal y todo influye".