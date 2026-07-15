Más de 300 proyectos se presentan para la residencia de artistas del Palacio de San Andrés, en Gijón
El número de solicitudes duplica a las de los años pasados
Agencias
Un total de 306 proyectos se han presentado a la nueva edición del programa de residencias artísticas y acción cultural El Palacio 2026-2027, organizado y gestionado por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón.
El pasado 11 de junio finalizó el plazo para la presentación de proyectos y, según informa la fundación, en esta convocatoria se ha registrado un notable incremento con respecto a las pasadas ediciones: 156 recibidos en la edición 2024-2025 y 142 en la siguiente.
En la actual convocatoria se han recibido proyectos provenientes de la práctica totalidad de España, así como múltiples propuestas presentadas por creadores extranjeros con origen en Alemania, Portugal, Francia, Argentina, México, Chile o Uruguay.
La fecha prevista en la que se comunicará la selección de las diez iniciativas que formarán parte del programa 'El Palacio. Residencias Artísticas y Acción Cultural 2026-2027' será el 27 de julio.
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