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La concejala Olaya Suárez coordinará el equipo que dirigirá Podemos Asturies hasta celebrar primarias

El equipo técnico se constituye después de la dimisión de Diego Ruiz de la Peña

Olaya Súarez, en el Ayuntamiento de Gijón

Olaya Súarez, en el Ayuntamiento de Gijón / Ángel González

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EFE

La edil de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, será la encargada de coordinar al equipo técnico que ha sido designado por dirección nacional de la formación morada para dirigir al partido en Asturias hasta la celebración de primarias.

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Este equipo técnico se ha constituido a raíz de que el pasado 26 de junio el coordinador autonómico de Podemos Asturies, Diego Ruiz de la Peña, presentase su dimisión por motivos personales tras casi dos años y medio al frente de la formación morada, ha informado el partido en un comunicado.

Este equipo estará integrado por diez representantes de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero y Langreo, las cinco principales agrupaciones locales de Podemos en Asturias y, según ha informado la formación en un comunicado, cuenta en la coordinación con la actual portavoz de Podemos en el Ayuntamiento gijonés.

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Los objetivos que se han marcado incluyen reuniones con los distintos responsables municipales de la organización, así como con agentes representativos de la sociedad civil y política asturiana, la celebración de la tradicional 'folixa' del 8 de septiembre y una gran asamblea militante de ámbito autonómico.

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