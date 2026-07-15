"No diremos nada hasta que no esté decidido, no queremos encender la chispa", dice el edil de Servicios Sociales de Gijón sobre el realojo de los usuarios del Albergue Covadonga

Poco fue lo que habló la Alcaldesa, Carmen Moriyón, a lo largo de las cinco horas que duró el pleno ordinario de julio pero de lo poco que habló, buena parte fue para mostrar públicamente su apoyo al edil popular Guzmán Pendás, presidente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, por su gestión del proceso de traslado de los usuarios del Albergue Covadonga. «Soy conocedora de cómo se está trabajando y todo mi apoyo al concejal, a la Fundación y a las entidades sociales», explicó Moriyón antes de concretar, en lo que tiene que ver con la obra de remodelación del edificio que «se han presentado ocho ofertas, todo va en marcha y previsiblmente en noviembre comiecen las obras».

Fue Moriyón, tras el escrache recibido por vecinos de El Natahoyo, quien planteó poner freno al plan diseñado por la Fundación Municipal de Servicios Sociales para realojar a los usuarios del albergue en el Hogar de San José.

A partir de esa decisión se organizó un grupo de trabajo con la Fundación y varias entidades de la Red de Inclusión Activa –Albergue Covadonga, Cocina Económica, Mar de Niebla, Albeniz, Siloé, Caritas y Proyecto Hombre–para diseñar esa reubicación. Y en eso se sigue en base a lo que respondió en el Pleno Guzmán Pendás a la petición de información del socialista Rodrigo Sánchez. «Desde la concejalía hemos contratado una asistencia técnica con una firma especializada para el asesoramiento estratégico. Estamos desarrollando esa estrategia y no vamos a decir nada hasta que no esté decida. Este es un asunto muy sensible y una chispa puede encender un fuego», concretó el popular.

Movilizaciones en La Calzada

Precisamente tener información que pemita desmontar bulos y fuegos es lo que le pedía el edil socialista haciendo referencia a las movilizaciones que se están convocando en La Calzada «por parte de la ultraderecha y sus grupos afines» y en la que los vecinos denuncian el traslado de los usuarios del Albergue a la Casa del Mar y el nuevo proyecto de cocinas comunitarias de Mar de Niebla en la calle Guatemala. A una de esas protestas haría mención el propio Guzmán Pendas al sugerir a Vox que no removiera el avispero tras ver en una foto de uno de esos actos a un asesor del grupo de Sara Álvarez Rouco.

Rouco que llevó al Pleno también el debate sobre el aumento del sinhogarismo en Gijón. Un problema, explicó el edil popular de Servicios Sociales, estructural, que afecta a toda España y que es culpa de las «nefastas políticas sanchistas». Aseguró Pendás que el ayuntamiento debe asumir el problema pero no tiene capacidad para solucionarlo. En ese sentido va a aumentar convenios con las entidades y plantear medidas de prevención que eviten que la gente pierda sus casas. «¿Usted que haría? Dejar caer el albergue, esconder a la gente en barracones..?», le preguntó directamente Pendás a Rouco.

Oliver Suárez, Abel Junquera, Guzmán Pendás y Rodrigo Pintueles, en el Pleno. / Ángel González

Apoyo social al deporte en los barrios

Por otro lado, el edil de Deportes, el popular Jorge Pañeda, aprovechó sus explicaciones de rechazo a la propuesta de Podemos para empezar a diseñar un nuevo Plan Director del Deporte para adelantar que su área trabaja con la Fundación Municipal de Servicios Sociales para poner en marhca un programa socio deportivo dirigido a barrios como La Camocha, Contrueces, Pumarín y El Llano que permita acercar la práctica deportiva a todos los interesados.

Apoyo a Mar de Niebla

Y, sin salir de la temática social, el Pleno había arrancado hablando de Mar de Niebla. No hubo unanimidad, ante el no anunciado ya hace días por Vox, en la declaración institucional con la que el Pleno dio su apoyo a la fundación Mar de Niebla tras haber sido vandalizado el local de La Calzada donde plantean poner en marcha en septiembre un proyecto de cocinas comunitarias. «Nuestra sociedad se enfrenta hoy a una disyuntiva entre quienes vienen trabajando -con un compromiso demostrado y sin ánimo de lucro- a favor de la comunidad, la solidaridad, la inclusión y el diálogo, o quienes promueven el enfrentamiento, el prejuicio, el egoísmo y la violencia», se planteó en la declaración apoyada por Foro, PP, IU, Podemos y el edil no adscrito ante de condenar el ataque y dar su respaldo expreso a la entidad que desde hace dos décadas trabaja en la zona oeste.