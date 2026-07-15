Gijón se vuelca con la Virgen del Carmen en una procesión multitudinaria por tierra y mar: “La devoción que estamos viendo es impresionante”

El fervor marinero volvió a conquistar este miércoles las calles y la bahía de Gijón. La tercera procesión de la Virgen del Carmen desde la recuperación de esta tradición confirmó que la cita ya forma parte del calendario sentimental de la ciudad. Cientos de personas acompañaron a la patrona de los marineros durante un recorrido de casi cuatro horas en el que no faltaron las lágrimas, los aplausos, el olor a incienso, los pétalos y los constantes “¡Viva la Virgen del Carmen!” que resonaron desde la salida de San José hasta la llegada a San Pedro.

La espera de los fieles

La expectación era evidente mucho antes del inicio. Media hora antes de la salida ya había decenas de personas esperando frente a la parroquia de San José para asegurarse un buen sitio. Entre ellas estaban Amalia García y Ángeles Domínguez, que no han faltado desde que la Cofradía recuperó la procesión hace tres años. “Lo que más nos emociona es verla salir de la iglesia y luego todo el momento del barco. Es muy bonito”, explicaban mientras aguardaban el comienzo. Ambas tenían claro que acompañarían a la Virgen durante todo el recorrido. “Nos gusta mucho también ver tocar a las bandas. Merece la pena estar toda la tarde”, aseguraban.

La salida se hizo esperar unos veinte minutos respecto al horario previsto, pero la paciencia desapareció en cuanto las puertas de San José se abrieron. Una lluvia de pétalos recibió a la imagen mientras los doce portadores iniciaban los primeros pasos del recorrido. El himno de España, interpretado por la Agrupación Musical Sagrado Corazón de Jesús, marcó el inicio de la procesión, al tiempo que sonaba por primera vez la nueva campana estrenada este año por la Cofradía.

A continuación llegó una de las principales novedades de esta edición. Los bailes tradicionales asturianos, acompañados por la Banda de Gaites Villa de Xixón, rindieron homenaje a la Virgen a las puertas del templo. Al finalizar la actuación, un sonoro “¡Viva la Virgen del Carmen!” rompió el silencio antes de que el cortejo comenzara a avanzar entre una multitud que llenaba por completo las aceras.

El saludo al sagrado corazón

El incienso impregnó el recorrido por Álvarez Garaya, la plaza del Carmen, Los Moros y Jovellanos. Durante todo el trayecto se sucedieron las muestras de emoción. Muchos asistentes seguían la procesión con lágrimas en los ojos mientras otros observaban en silencio el paso de la Virgen. Uno de los momentos más esperados volvió a vivirse con el saludo de la Virgen del Carmen al Sagrado Corazón de Jesús a las puertas de la Basílica. Allí los portadores realizaron las tradicionales genuflexiones mientras sonaba nuevamente la campana. Al terminar, los presentes respondieron con otro emocionado “¡Viva la Virgen del Carmen!” seguido de un largo aplauso.

La procesión de El Carmen, en Gijón / Juan Plaza

Desde allí, la comitiva puso rumbo al puerto deportivo. A la llegada, la Virgen fue recibida de nuevo con bailes regionales antes de dar paso a la interpretación de “Asturias, patria querida” por la Banda de Gaites Villa de Xixón. Poco después, el Coro Marinero Manín de Lastres emocionó al público con “Salve Marinera”, convertido en uno de los instantes más deseados de la jornada.

Esperando ese momento se encontraban Daniel Valdés y Patricia Fernández. Él reconocía que había acudido “por fervor católico”, mientras que ella admitía que también le atraía “el espectáculo”. Ambos coincidían en celebrar la recuperación de una tradición desaparecida durante décadas. “Tiene que haber sitio para todo y esto se echaba muchísimo de menos en Gijón”, aseguraban mientras aguardaban la llegada de la imagen.

La Virgen vuelve al mar

La expectación se trasladó inmediatamente al embarque. Otro “¡Viva la Virgen del Carmen!” despidió a la patrona cuando subió al buque Pelufo para iniciar la procesión marítima. Detrás de ella navegaron alrededor de una veintena de embarcaciones particulares, escoltadas por el dispositivo de seguridad. Durante toda la travesía el Coro Marinero Manín puso música al recorrido interpretando piezas como “Yo quiero ser marinero” y “Viento del Norte”, mientras los barcos hacían sonar sus bocinas al paso de la Virgen.

Entre quienes tuvieron la oportunidad de vivir el recorrido desde el mar se encontraba Nieves Platas junto a su bisnieta Ayla, invitadas por la Cofradía al formar parte su hija del equipo de guardianas de línea. “Fue muy emocionante. Nunca había estado y ver a toda la gente vitoreando a la Virgen, los barcos pitando… fue precioso. Soy muy llorona y no pude evitar emocionarme”, relataba al desembarcar. La pequeña Ayla tampoco ocultó su entusiasmo durante toda la travesía. “Disfrutó muchísimo. Desde luego repetiremos todos los años que pueda”, aseguraba.

En el puerto aguardaban numerosas autoridades, entre ellas la alcaldesa, Carmen Moriyón; la vicealcaldesa, Ángela Pumariega; el presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz; el diputado regional Manu Cifuentes; los concejales Abel Junquera y Jorge González-Palacios, así como el comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat. La bajada de la Virgen del barco volvió a estar acompañada por el sonido de la nueva campana y otro emocionado “¡Viva la Virgen del Carmen!”.

Un final entre pétalos y emoción

La procesión retomó entonces su recorrido hacia la plaza Mayor, donde una nueva lluvia de pétalos recibió a la imagen antes de afrontar el último tramo hasta la iglesia de San Pedro. Allí aguardaban Carmen Vizcaíno y Lourdes Pascual, que habían seguido toda la jornada desde primera hora de la tarde. “Es preciosa. Llevamos aquí desde las cuatro y media. La seguimos todos los años desde que volvió y hacía muchísima falta recuperarla”, explicaban emocionadas. “La gente la vive muchísimo y está todo muy bien organizado”, añadían mientras esperaban el desenlace.

La llegada a San Pedro puso el broche de oro a una tarde cargada de simbolismo. Los bailes tradicionales volvieron a rendir homenaje a la patrona de los marineros antes de que resonara por última vez la nueva campana. Un último “¡Viva la Virgen del Carmen!” precedió a la interpretación del himno de España y a la entrada de la imagen en el templo, donde continuaron los actos religiosos.

Tres años después de su recuperación, la procesión del Carmen ha dejado de ser una novedad para convertirse en una tradición plenamente recuperada. La respuesta ciudadana volvió a superar las expectativas de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen. Su hermano mayor, Álvaro Fernández, no ocultaba la satisfacción mientras la imagen avanzaba hacia San Pedro. “Está siendo una auténtica maravilla. La cantidad de personas que hay, la gente espera incluso a que volvamos del mar… La devoción que estamos viendo es impresionante. Más no podemos pedir”, resumía.

El hermano mayor cifró en unas 400 personas los participantes directos en el cortejo, entre cofrades, bandas, coro, gaiteros y grupos de baile, además de representantes de seis cofradías invitadas y numerosas autoridades. Tres años después de recuperar la procesión, Fernández considera que la ciudad ha respondido como esperaban. “Vimos que Gijón no podía quedarse sin una Virgen del Carmen como se merecía. Nos lanzamos a recuperarla y estamos viendo el resultado. Creo que la gente estaba esperando que alguien devolviera esta procesión a la ciudad”, aseguró.