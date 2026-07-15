El gobierno achaca a su apuesta por transformar Gijón que no haya podido pagar aún las ayudas a la rehabilitación de fachadas

No una, sino dos veces, comprometió ante el Pleno la parte forista del gobierno municipal cumplir su compromiso de pagar a todas las comunidades de vecinos las ayudas a fachadas pendientes desde hace casi una década. Primero lo hizo la edil de Hacienda, María Mitre, tras la aprobación de una modificación presupuestaria que incluye dos millones con ese destino y luego el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, en un rifirrafe con el socialista Tino Vaquero. Ahora mismo, concretó Martínez Salvador, hay 131 expedientes de ayudas pendientes de pago que suman unos 9,1 millones. Con los dos nuevos millones que se podrán movilizar en breve esa deuda bajaría a unos 7 millones y a un centenar de expedientes.

"Hemos reducido a menos de la mitad de lo que teníamos y mantenemos la confianza de dejarlo a cero antes de que finalice el mandato", explicó el forista ante un incrédulo Vaquero que denunció que "a los vecinos se les dejan migajas" y vio casi imposible acabar con esa deuda en lo poco que queda de mandato "tras tres años sin hacer nada".

El edil de Urbanismo reconocido dos limitaciones que ha tenido su gobierno para acometer esa deuda. Una la regla de gasto y otra "la transformación que estamos haciendo de Gijón. Tabacalera, Naval Azul, la Pecuaria, el pabellón deportivo de La Calzada, el Hogar de Ceares... Son obras millonarias que limitan nuestra capacidad. Aún así vamos a cumplir nuestro compromiso y dejarlo a cero de aquí al final del mandato".

Jesús Martínez Salvador, junto a su compañera María Mitre, en el Pleno. / Ángel González

No es momento para nuevos planes

A lo que no se comprometió el gobierno, y más en concreto el edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria, fue a elaborar un plan de mejora y renovación de aceras como le pidió vía ruega la portavoz de Podemos, Olaya Suárez. "No es que no comparta su objetivo, es que considero que a estas alturas del mandato no es el momento de lanzar planes, sino de ejecutarlos", le respondió el forista antes de dar números de lo hecho.

Entre ellos, 58 revisiones completas de calles –entre las que enumeró avenida de la Camocha, camino del Cortijo, calle Murcia entre Severo Ochoa y Cataluña, Paseo de Begoña, Paseo del Muro, Paseo del Doctor Fleming, Plaza de Europa y calle José las Clotas-; 71 actuaciones de mejora de accesibilidad, actuando en más de 160 vados peatonales; 69 ordenes de abujardado para asegurar un índice de resbaladicidad adecuado y 387 órdenes ejecutadas de colocación o reposición de bolardos.

Villoria dio cuenta además de una inversión de 1,5 millones en intervenciones en 10.000 metros cuadrados de aceras y de un incremento del 20% en el presupuesto del nuevo contrato de conservación viario.

Recordó el edil la reciente licitación del plan de asfaltado de pavimentos, con un presupuesto de unos 900.000 euros, que "nos posibilita orientar en mayor medida las actuaciones de conservación a los pavimentos de aceras".

Y ya que en su ruego la edil de la formación morada hacia mención a las deficiencias en la avenida de Pablo Iglesias tras la renovación de la calle, también dio explicaciones Villoria sobre este asunto. Explicó que al estar la obra en periodo de garantía se requirió a Sardesa la reparación de las deficiencias detectadas. "Ante la ausencia de respuesta se ha hecho el informe presupuestando el coste de las reparaciones para proceder a la incautación de la garantía depositada y reparar con cargo a ella", remató el edil .