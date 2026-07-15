IU sube la tensión con el PSOE: lo acusa de "totalitarismo" por "penalizar" a un profesor de Gijón "por razones ideológicas"

El enfrentamiento entre Izquierda Unidad y el PSOE tras una inspección educativa en el Colegio Pumarín sube de tono. Los socios minoritarios acusan a los socialistas de "comportamiento totalitario" por haber "apartado" a Alejandro Farpón, coordinador local de IU, del proceso de selección de la nueva dirección del centro, un puesto que quedó vacante tras la dimisión del socialista Alberto Ferrao, integrante de la FSA. Izquierda Unida de Asturias, a través de su secretario de Estrategia, Alejandro Suárez, avisa a la ejecutiva autonómica socialista de que "este asunto está dificultando las relaciones entre las fuerzas políticas que sostienen el Gobierno del Principado". Pide explicaciones a Eva Ledo, consejera de Educación, ante "indicios de sesgo ideológico".

El partido autonómico de IU dice rechazar el proceso de designación de la nueva dirección del colegio gijonés en el que Farpón venía ejerciendo como jefe de estudios cuando Ferrao lo dirigía y que se saldó con el nombramiento de una docente que, según fuentes del entorno de IU, no quería el puesto. El centro se vio envuelto en un conflicto interno por un problema laboral que estalló en febrero, que fue cuando Farpón y otros dos responsables presentaron su dimisión ante Ferrao cuando este aún era director. El responsable, sin embargo, se quedó de baja laboral antes de que esas dimisiones se formalizasen, y eso hizo que Farpón, como jefe de estudios, tuviese que asumir la dirección del centro en funciones. A finales de curso, después, Ferrao presentó su dimisión y una inspección educativa se entrevistó con el profesorado para resolver el conflicto y nombrar a un nuevo director.

El conflicto, entonces, es que Izquierda Unida defiende que Farpón era "el candidato respaldado mayoritariamente por el profesorado" para asumir la dirección del centro ya de manera oficial. La Consejería de Educación señaló ayer que el proceso se hizo de acuerdo a "criterios exclusivamente técnicos y objetivos" y con el objetivo de buscar "un perfil conciliador". IU, sin embargo, entiende que la inspección se "apartó del criterio que se aplica habitualmente" y asegura que esa inspección se planteó desde la premisa de que la nueva dirección no la ocupase nadie que hubiese integrado el equipo de jefatura previamente, lo que "de facto" bloqueó a Farpón como candidato.

Alejando Suárez asegura que lo ocurrido es "extremadamente grave" y acusa a la Consejería de "ignorar la voluntad mayoritaria del claustro y de la comunidad educativa en un procedimiento que, a juicio de la organización, rompe con la práctica seguida hasta ahora en Asturias". "Para Izquierda Unida de Asturias es extremadamente grave lo que está pasando en el Colegio Pumarín de Gijón. En la elección del nuevo equipo directivo, la Consejería ha decidido no tener en cuenta, como es habitual en todos los centros, la voluntad mayoritaria de la comunidad educativa, la voluntad mayoritaria del profesorado, y ha decidido, por una dirección determinada, en función, según dice la Consejería, de la búsqueda de un perfil conciliador. ¿Para conciliar, el qué?, le preguntamos. Tiene que responderlo y justificarlo, porque la mayoría del centro, la mayoría de la comunidad educativa, había propuesto un perfil", dice Suárez.

Por ahora, los socios minoritarios del Gobierno regional consideran que las explicaciones dadas por Educación hasta ahora son "contradictorias". "Cuesta entender la apelación a un supuesto perfil conciliador cuando el candidato que no ha sido designado era precisamente el que reunía el respaldo mayoritario de sus compañeros y compañeras", dicen. Los de IU se muestran también "sorprendidos" por "el hecho de que la militancia política no hubiera sido considerada un problema cuando la dirección del centro recaía en un miembro de la dirección de la FSA-PSOE (Ferrao) y, sin embargo, ahora se aparte del criterio habitual precisamente cuando el candidato respaldado por el profesorado milita en Izquierda Unida".

"Lo que nosotros entendemos es que está operando aquí un prejuicio ideológico, un sesgo ideológico, y se está penalizando a una persona por militar en Izquierda Unida, y eso no puede ser. Además, la Consejería plantea que lo que quiere es romper con polémicas pasadas. Hay que señalar que, anteriormente, había un director que es cargo de la FSA, es un alto cargo de la FSA, y nunca nadie cuestionó su capacidad para dirigir el centro en función de esa posición política", asevera Suárez. "Por tanto, las afirmaciones de la Consejería prueban más si cabe la denuncia de Izquierda Unida, prueban que aquí hubo un procedimiento en el que no se quería respetar la mayoría del centro, y eso no sucede en el resto de centros de Asturias", completa. Suárez añade que "Izquierda Unida no va a permitir que a nadie se la margine o se le impida el ejercicio de su profesión por motivos ideológicos", porque "eso es propio de regímenes totalitarios o de la extrema derecha". Y concluye: "Creemos que estamos a tiempo de solucionarlo, de sentarse y hablar, pero este tipo de comportamientos, ajenos a la tradición de los centros educativos en Asturias, no se pueden dar".