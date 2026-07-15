Iván Kuzmenko, el corredor ucraniano que pasó de recorrer Peña Ubiña a encaramarse y cruzar corriendo un arco del puente sobre el Piles

"No quiero animar a hacer cosas peligrosas; solo animo a ver este mundo desde otra perpectiva". Lo dice el ucraniano Ivan Kuzmenko, tras protagonizar una carrera –que se ha hecho viral– sobre el arco de acero del puente que cruza el Piles, del Molinón a la Feria de Muestras, y mientras hace un alto en la conversación para hacer equilibrismo en farolas y otros elementos urbanos. Él es así. Se expresa, dice, buscando puntos de vista poco convencionales y siempre con el deporte.

Y pese a lo peligroso que parece su recorrido sobre el puente, para Kuzmenko ese gesto que ha pasado de móvil en móvil por Gijón en un recorrido imparable, no fue un acto de temeridad infundada, sino un escaparate visual para dar a conocer su deporte, el "trail running", una carrera por senderos y casi siempre en terrenos hostiles. Dice este corredor que esa era su verdadera intención. «Ahora estamos haciendo algunos vídeos para que la gente vaya a conocer este deporte, que sepan que todos pueden todos y salir para cambiar algo de su vida».

Ivan Kuzmenko practicando en el el puente de la Feria sobre el Piles. / Ángel González

Ivan Kuzmenko llegó a Asturias tras la pandemia desde su Ucrania natal y asegura que aquí encontró el escenario perfecto para sus esfuerzos deportivos. "Aquí hay buen tiempo para entrenar todo el año" señalaba el atleta, hoy integrado en el equipo ovetense Find Your Everest. Sobre el momento viral sobre el arco del puente del río Piles, confiesa que fue casi improvisado y que le surgió sin mucha reflexión. Vio la oportunidad mientras paseaba con su hermano. "Aquí andando y mirando, vi que hay un buen sitio y que mucha gente reconoce" explicaba el corredor. «Subiendo aquí sí que miraba que todo estuviera bien y tranquilo», expone con un español con muchos dejes de su tierra natal. Asegura, eso sí, que tomó precauciones antes de actuar.

Ante la duda de muchos sobre la legalidad de esta acción, admite que no revisó la normativa, pero apela a la situación del entorno: «No está balizado, no está cerrado, por eso si quieres puedes subir tranquilamente».

Ivan Kuzmenko practicando en el el puente de la Feria sobre el Piles. / Ángel González

A pesar de que su hazaña se pueda ver que se mueve en la cuerda floja, Kuzmenko marca una línea roja firme entre la valentía del deporte y la imprudencia. Asegura que su verdadero terreno son las montañas como Peña Ubiña, y lanza una clara advertencia a quienes intenten imitarlo sin preparación previa: "yo no quiero decir que todos vayan a hacer cosas peligrosas, no, lo mejor es prepararse, adaptarse. Empezar y adaptar tu cuerpo para muchas aventuras". Y él no es un piernas: «El año pasado escalé el Mont Blanc (4810 m)».

Este sentido de responsabilidad al que apela es el que, dice, guía sus rutinas diarias por Gijón. Por ejemplo, para no entorpecer a los visitantes y transeúntes en verano, evita correr por la primera línea de la playa de san Lorenzo. «Ahí siempre está ocupado, y si corres rápido, vas a molestar a la gente» reconoce el atleta. De ahí que prefiera zonas menos transitadas como El Llano o utilizar directamente los carriles bici, demostrando que detrás de esa imagen que ha podido proyectar de un inconsciente, hay un deportista""cívico y respetuoso" con su ciudad de acogida.