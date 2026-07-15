La manzana acorta los 10.000 kilómetros entre Gijón y Yantai
Los estudiantes chinos proponen crear un festival del vino de manzana inspirado en el Festival de la Sidra durante una visita que da continuidad al convenio de colaboración entre ambas ciudades
Miguel Martín
Gijón y Yantai llevan dos años estrechando lazos a través de un convenio de colaboración en materia educativa, cultural y comercial. Sin embargo, durante la visita que este martes realizó a la ciudad una delegación de estudiantes chinos de entre nueve y dieciséis años, fue una simple manzana la que mejor explicó esta relación. "Nos gustaría crear un festival del vino de manzana inspirándonos en el festival de la sidra de Gijón", proponía uno de los jóvenes, convencido de que esta fruta puede convertirse también en un puente entre dos ciudades separadas por 10.000 kilómetros.
La delegación hizo escala en Gijón dentro de un viaje por España. Durante la jornada conocieron el Ayuntamiento, el Jardín Botánico y el Molinón, además de participar en una recepción oficial presidida Jorge González-Palacios, concejal de Relaciones institucionales y Juventud, y Laura González, técnica del área de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Gijón. Al término del encuentro posaron con un cartel escrito en chino que resumía el espíritu del intercambio. "El conocimiento no tiene fronteras".
Una manzana para unir dos ciudades
Si el convenio firmado en 2024 abrió el camino, fueron los propios estudiantes los que se encargaron de ponerle voz. En sus intervenciones describieron Yantai, una ciudad costera con más de siete millones de habitantes, como uno de los grandes productores de manzana en China. "Queremos combinar nuestras manzanas y aprender unos de otros", explicaba uno de ellos, aludiendo a las posibilidades de colaboración que ofrece un producto tan arraigado a ambos territorios.
El intercambio fue más allá de la economía. Los estudiantes aprovecharon la recepción para invitar a los gijoneses a conocer su ciudad. "Os invitamos a visitar Yantai. Podréis pasear junto al mar, probar nuestra gastronomía local y disfrutar de una copa de nuestro vino", señalaba uno de ellos. Otro confesó que la experiencia en España le había marcado especialmente. "Si tengo la oportunidad de estudiar en el extranjero, elegiría España", aseguró, mientras una de las alumnas resumía su impresión con sencillez. "Me encanta España. Quiero quedarme aquí mucho tiempo".
La visita da continuidad a una relación institucional que en los últimos meses ha sumado un nuevo paso con el acuerdo entre la Universidad de Ludong y la Universidad de Oviedo para impulsar el intercambio de estudiantes. «Continuamos trabajando con la ciudad china de Yantai para favorecer el conocimiento mutuo. Tras impulsar la reciente firma del acuerdo entre su Universidad y la Universidad de Oviedo, hoy hemos recibido la visita de un grupo de estudiantes y sus profesores. La relación no solo se mantiene, se intensifica y Gijón gana protagonismo en la escena internacional», destacó González-Palacios.
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