La nueva ordenanza de animales de Gijón logra el consenso político como herramienta para "reducir conflictos vecinales y velar por espacios públicos más limpios"

A una nueva, y última, fase de participación pública por periodo de 30 días hábiles, llega la ordenanza de Protección y Bienestar Animal tras haber conseguido el apoyo mayoritario de la Corporación en el salón de plenos. Solo el no de Vox impidió alcanzar la unanimidad en la aprobación inicial de un documento que su impulsor, el edil de Medio Ambiente Rodrigo Pintueles, defendió como una herramienta que no solo va a permitir proteger mejor a los animales frente al abandono y el maltrato e incrementar la responsabilidad de los propietarios de mascotas.

También permitirá, concretó el concejal popular, "reducir los conflictos vecinales" y "velar por espacios públicos más limpios y cuidados". Para garantizar que se cumplan todos estos objetivos se ha reforzado el régimen sancionador. "Esta regulación nos permitirá avanzar hacia un modelo de convivencia basada en la responsabilidad de forma que el bienestar animal vaya de la mano del bienestar colectivo", sentenció Pintueles.

Rodrigo Pintueles, en un momento del Pleno. / Ángel González

El nivel de consenso político fue tan alto que, cosa que pocas veces se ve en el salón de plenos, Pintueles ofreció su agradecimiento público a los tres partidos de la izquierda por sus propuestas de mejora al documento inicial y desde la bancada de la izquierda se valoró el talante negociador y la búsqueda de acuerdos del concejal de Medio Ambiente. La única pulla del edil popular fue para Vox a quien, sin nombrarlo, se refirió al hablar de quien "por propia voluntad ha decidido autoexcluirse".

La prudencia, las fechas veraniegas que ralentizan la acción municipal y el hecho de que durante la fase de consulta previa a la elaboración de la ordenanza se recibieran 700 aportaciones de entidades y particulares hizo a Pintueles demorar al Pleno de octubre la previsible aprobación definitiva de la ordenanza. Tiempo para que los técnicos evalúen las alegaciones que se presenten durante ese mes de información pública a la que va a estar sometido el documento aprobado.

"Esta no sería la norma redactada por el PSOE pero mejora lo que hay, que es de 2011, y es absolutamente necesaria", defendió la portavoz socialista Carmen Eva Pérez, tras recordar el impacto que esta norma tendrá en una ciudad con alrededor de 37.000 perros y 11.000 gatos censados. También destacó Pérez que fuera una enmienda del PSOE la que hubiera puesto negro sobre blanco la prohibición del uso de animales en desfiles. "Algo que esta ciudad ya había superado y que alguien intentó reabrir al principio de este mandato con unos dromedarios en la cabalgata de Reyes, que no llegaron a salir", recordó.

"Este es un paso adelante en la buena dirección para una mejora de la convivencia", concretó la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, que no olvidó afear que se mantenga la "infamia" de los espectáculos taurinos en Gijón. Alejandro Farpón, edil de IU, defendió que la ordenanza da respuesta a la imprescindible necesidad de contar con "reglas claras y derechos bien definidos reforzando la tenencia responsable de animales".

Para Sara Álvarez Rouco, de Vox, el problema es de raíz y está en la ley estatal a la que se adecua esta normativa local. "No se puede pretender humanizar a los animales" ,dijo la edil para quien la regulación ya la hacen "los ganaderos, los cazadores y los vecinos que sacan a pasear a su mascota"