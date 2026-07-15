El PSOE de Gijón pedirá la instalación de un baño público en el parque de Moreda

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón reclamará en la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas de este viernes la instalación de un aseo público en el parque de Moreda, una actuación comprometida en dos ocasiones que, según denuncian, nunca llegó a ejecutarse.

El concejal socialista, Jacobo López, ha señalado que "en un gran parque público como el de Moreda es incomprensible que no haya servicios públicos", al tiempo que ha subrayado que se trata de "una necesidad básica" para las personas que frecuentan este espacio verde.

Según ha explicado, el parque es un lugar habitual de paseo, estancia y encuentro vecinal, además de contar con zonas deportivas como pistas de petanca, lo que incrementa la afluencia de usuarios.

Desde el Gobierno local, han vinculado la ausencia de aseos públicos al contrato de mobiliario urbano publicitario suscrito con la empresa JCDecaux hace 24 años. No obstante, López ha criticado que el Ejecutivo municipal "lleva todo el mandato" sin sacar a licitación el nuevo contrato que sustituya al vigente desde agosto de 2002, el cual incluiría la instalación de estos servicios.

"Si no han sido capaces de sacarlo adelante en tres años, dudamos que lo vayan a hacer en el año que queda de mandato", ha advertido el edil socialista.

Por ello, ha exigido al Ayuntamiento que instale "con urgencia" un aseo público al margen de dicha licitación, al considerar que se trata de una actuación asumible con una pequeña partida presupuestaria. "Las vecinas y vecinos llevan años reclamando esta actuación que debería ser prioritaria. Si el gobierno no instala un aseo público es porque no quiere, no porque no se puede", ha afirmado.

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Asimismo, ha lamentado que el Ejecutivo local destine "100.000 euros para encargar un estudio que justifique el incumplimiento" del soterramiento del Muro, mientras que, a su juicio, "para pequeñas soluciones que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía no hay ni dinero ni interés".