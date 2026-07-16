La Cámara de Comercio de Gijón organizó 108 eventos y ferias el año pasado y atrajo a casi millón y medio de personas
Solo con la Feria de Muestras se logró atraer a más de 700.000 personas
De los 365 días del año en 270 hubo actividad en el recinto ferial "Luis Adaro". Así consta en la memoria de actividades de la Cámara de Comercio de Gijón, un extenso documento elaborado por la entidad presidida por Félix Baragaño donde se deja claro que a lo largo del 2025 se organizaron un total de 108 eventos. El más importante, como es habitual, fue la 68 edición de la Fería Internacional de Muestras del Principado de Asturias que solamente durante los días que se celebró logró atraer a un total de 748.884 visitantes. Hubo un total de 238 actos y se citaron un total de 733 expositores y 2.118 marcas.
Según consta en la memoria de la Cámara de Comercio se hicieron un total de 108 eventos que, en suma, arrojaron un saldo de visitantes de 1.450.146. Explican desde la Cámara que especialmente el Palacio de Congresos acogió todo tipo de eventos desde algunos enfocados al ocio, otros a la cultura, otros a los deportes. En la carta escrita para introducir el documento, el presidente Félix Baragaño hace alusión a estas cifras. "Contamos con unas instalaciones únicas en España, lo que nos permite ser un foco de atracción indiscutible para que Asturias acoja todo tipo de eventos de diferente magnitud", resalta el responsable del organismo cameral.
Entre los acontecimientos destacados, la memoria de la Cámara de Comercio cita unos cuantos. Entre ellos se encuentran las oposiciones al Ayuntamiento de Oviedo y al Sespa, la celebración del acto institucional de la Guardia Civil en la Festividad del Pilar o el Vespa World Days, que logró atraer a más de 3.000 personas a las diferentes actividades que se vinieron desarrollando del 1 al 4 de mayo del año pasado.
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