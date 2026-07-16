Naval azul se estrena como nuevo espacio expositivo en Gijón: la muestra "Momentos" recorre la historia de España y del mundo en 50 fotos

El paseo de Naval Azul de Gijón se convierte desde este jueves en una especie de museo al aire libre. El nuevo espacio de la zona Oeste acogió la inauguración de la exposición "Momentos", una muestra organizada por el diario "El País" con motivo de su 50 aniversario y que recorre la historia de las últimas cinco décadas de España y el mundo a través de 50 fotografías históricas. Cinco de ellas tienen a Gijón como protagonista y una de ellas, una que retrata el escanciado masivo de la playa de Poniente en el agosto de 2006, lleva la firma del fotógrafo de LA NUEVA ESPAÑA Marcos León. A la inauguración acudió la alcaldesa, la forista Carmen Moriyó, que puso en valor no solo la exposición sino el hecho de que esta sea la primera que acoje Naval Azul. "Hay algo profundamente coherente en que una exposición de fotos, que son el arte de la memoria y del cambio, se instalen en un astillero que fue en su momento símbolo de lucha", afirmó.

La exposición permanecerá abierta durante dos semanas. A la cita en Naval Azul acudió también la que es la directora de la muestra, la fotoperiodista Marisa Flórez. "Momentos" hace así un recorrido testimonial y emocional por cinco décadas de Historia. Refleja momentos clave de la historia de España como la lucha contra la pandemia, la Transición o el Mundial ganado por la selección española femenina. También, aspectos claves de la Historia Mundial como el cambio climático o la imagen del Papa Francisco y Benedicto XVI saludándose en el año 2013. "Es una mezcla de luz, sentimiento, memoria, emoción, corazón y esencia" resumió Flórez.

La imagen de Marcos León elegida para la muestra / Marcos León

La responsable de la exposición contó también que lo más difícil fue "resumir 50 años en 50 fotografías", intentando que estuvieran representados tanto los grandes acontecimientos internacionales con la información más cercana. "La mejor manera de enseñarla es viendo la exposición", aseveró. Por su parte, Javier Moreno, exdirector de El País, destacó que "las imágenes conforman un mosaico de cómo ha cambiado el mundo, pero también de cómo han cambiado nuestras vidas", y defendió la importancia de mirar al pasado para valorar la evolución de la sociedad.

Noticias relacionadas

La exposición además incluye cinco fotografías dedicadas a la historia reciente de Gijón, como la lucha precisamente por el cierre de los viejos astilleros o la imagen seleccionada por el fotoperiodista de esta casa, del escanciado masivo de Poniente. "Las imágenes no nuenga el pasado que retratan, sino que lo iliminan para que sigamos aprendiendo de él", contó, por su parte Carmen Moriyón. "Este es un lugar (por Naval Azul) de memoria industrial y lo seguirá siendo, pero desde hoy ya es patrimonio de todo Gijón", zanjó la primera edil.