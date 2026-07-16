Irene, camionera gijonesa de 39 años: "Hoy me he ido a Logroño y Cantabria, y de vuelta a Madrid me he quedado a medio camino porque no me daban las horas"

"Hoy me he ido a Logroño y Cantabria, de vuelta a Madrid me he quedado a medio camino porque no me daban las horas". Lo dice Irene Masera, transportista gijonesa de 39 años que recorre España al volante de su "camiocornio", un tráiler decorado de arriba a abajo de unicornios, unas criaturas fantásticas que le chiflan. La asturiana se convirtió en camionera hace menos de un año y desde entonces comparte en redes sociales su día a día en la carretera. Es tiktoker.

"He madrugado, he ido a cargar, estoy en Logroño para ir de vuelta a Cantabria a descargar un contenedor para luego irme a no sé dónde todavía...", cuenta en uno de sus muchos vídeos. En su última entrada, Irene cuenta que al principio del todo se llegó a plantear viajar junto a su inseparable perra "Fiona". Sin embargo, la empresa para la que trabajaba (acaba de cambiar) no se lo permitía, así que tuvo que descartar esa idea y fue su abuela la que se quedó al cuidado de la mascota.

No obstante, "un día estando en el camión, me surgió una urgencia. Mi abuela se cayó y rompió un dedo y un hombro y era domingo y yo tenía que salir de ruta. Me vi tan apurada que no tenía a quién dejar la perra y me la llevé. Estuvo una semana conmigo en el camión y os puedo decir que fue la peor semana de mi vida. Para mí, como madre perruna, porque sufría al ver a la perra sufrir. Y para la perra, un sufrimiento en el sentido de sacarla de su hábitat. Además, coincidió que esa semana hizo mucho calor y que no deja de ser un habitáculo de unos pocos metros cuadrados, que aunque la saques cada poco no está cómoda".

Irene también describe en sus redes sociales cómo es ser camionera mujer. "Paré a coger un café y hubo un señor que estaba en el camión de al lado. Al hombre no sé si le salió una tortícolis o qué, porque fue como la niña del exorcista. En plan... ¿Es una mujer la que está dentro del camión? Sí, señores, sí. ¿Por qué sorprende tanto que una mujer lleve un camión o un tráiler en este caso? La vida es así. Sé que sorprende, pero no sé por qué, porque cada vez somos más".

Masera estudió gestión administrativa y contabilidad, pero ahora su vida son los camiones y hace rutas nacionales. En la actualidad, está sacándose el título de Transporte y Logística, según ella misma cuenta. "Llevo trabajando desde los 14 años. He repartido publicidad, he sido encargada de restaurantes y cafeterías, he trabajado en cocina, de camarera, he trabajado en residencias de ancianos como limpiadora y como cuidadora de ancianos porque tengo el título de auxiliar geriátrica. Soy administrativo y contable y he trabajado en empresas ejerciendo de lo que he estudiado. He trabajado como repartidora de paquetería. Me he sacado los carnés de camión y ahora mismo trabajo solo conduciendo. Y he tenido dos empresas, una de ellas sigue activa, la de eventos musicales", resume.