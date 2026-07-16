Cuando dejar de tener miedo también es forma de hacer historia, la crónica personal de la lucha del activismo LGTBI en España se presenta en Gijón

Hay libros que cuentan una época y otros consiguen que el lector la sienta. "Cuando los gais perdimos el miedo" pertenece más bien a los segundos. A través de la vida de Jordi Petit (Barcelona, 1954), uno de los primeros activistasLGTBI de España, el libro reconstruye la realidad de quienes crecieron bajo una dictadura que convertía la homosexualidad en pecado, enfermedad y delito. Petit y la coautora de la obra, Isabel Alonso, presentaron la obra este jueves en Gijón, en la Escuela de Comerio, invitados por la Fundación Juan Muñiz Zapico.

Antes de convertirse en referente, Jordi Petit fue un niño que vivió escondiéndose y un adolescente que no encontraba a nadie con quien compartir un secreto. Al preguntarle qué le diría hoy a aquel niño, la respuesta llega sin reproches, pero con una enorme carga emocional: "Ese niño lo tuvo muy difícil. Vivíamos bajo la presión del nacionalcatolicismo, sin referentes y con una culpa que nos imponían desde pequeños".

El día que entendió que no había nada que curar

Ese sentimiento de culpa marcó su infancia. En el colegio religioso al que iba sufrió acoso, rechazo y una profunda homofobia interior. Incluso llegó a practicar mortificaciones físicas convencido de que así podría cambiar quién era. "Llevar a un niño de trece años a creer que debe castigarse para dejar de ser quien es, me parece un delito", reflexiona a día de hoy.

Sin embargo, el libro no se queda solo en el dolor. También habla del momento en el que empezó a desaparecer el miedo. Jordi Petit recuerda cómo, con apenas quince años, un grupo de amigos le pidió que se marchara y dejara de ser su amigo porque "no les gustaba su manera de ser". En lugar de seguir escondiéndose, decidió afrontar la situación y buscar un lugar donde pudiera ser el mismo. Conocer el informe Kisney -primer gran estudio sobre la sexualidad humana- supuso un antes y un después en su vida: "Fue entonces cuando me acepté a mí mismo".

La historiadora Isabel Alonso Dávila, coautora del libro, explica que esta historia nació en el seno de la Asociación de Expresos Políticos del Franquismo, de la que ambos forman parte. Su intención era rescatar una memoria que durante décadas quedó fuera del relato de la Transición. "La memoria democrática también debe incluir la lucha del colectivo LGTBI. Hubo personas que no solo sufrieron la represión de la dictadura, sino que además cambiaron leyes para conquistar derechos", afirma.

El relato concluye en 1980, cuando el Frente de Liberación Gay de Cataluña (FAGC) fue legalizado, dos años después de que la homosexualidad dejara de figurar en la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Ahí, explica Isabel Alonso, es donde el libro encuentra su sentido. "Fue cuando los gais perdieron el miedo. Dejaron de vivir con la amenaza constante de acabar en prisión"

Hoy, cuando Jordi ve a adolescentes que pueden vivir su orientación sexual con una libertad impensable durante el franquismo, siente que la lucha mereció la pena. Aunque también lanza una pregunta: "Me pregunto si saben cómo fue realmente todo aquello".

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Quizá esa sea la mayor virtud de este libro. No solo recuperar la memoria de Jordi Petit, sino recordar que los derechos nunca fueron un regalo. Fueron la conquista de personas que, un día, decidieron dejar de tener miedo.