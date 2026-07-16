El proyecto para ampliar Cabueñes está listo y se presentará en el hospital este mes

El viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, convocó este miércoles la prometida reunión en la que Salud había prometido dar a conocer este verano el detalle del proyecto de ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes. La cita será el próximo día 27 de este mes, lunes, a las 12.30 horas, y tomará como sede el salón de actos del propio hospital. Como ya había adelantado LA NUEVA ESPAÑA, y aunque pendiente de revisión, el proyecto se estima en 125 millones de euros y con un plazo de obra de dos años.

Concepción Saavedra, consejera de Salud, había señalado ya hace meses su previsión de que el proyecto constructivo como tal pudiese estar listo a mediados de julio. El proyecto básico se dio a conocer en marzo y con él se sentaron las bases de una hoja de ruta ya perfilada: el complejo sumará una planta más a su estructura ya parcialmente construida –el hospital llegó a iniciar su ampliación, pero se paralizó a inicios de 2025 tras desacuerdos entre el Principado y una UTE, con la que ahora sigue vigente un largo litigio judicial, y se lanzó una nueva redacción de proyecto– y sumará accesos cubiertos, terrazas en altura y dotaciones más amplias de las previstas inicialmente para los hospitales de día.

Con el proyecto constructivo sobre la mesa, quedaría solo pendiente la revisión técnica del mismo y la redacción de los pliegos para la licitación de obras. Salud calcula que esa licitación podría lanzarse este año, pero el inicio de obras, desde hace ya tiempo, se calcula que empezará el año que viene, algo más tarde de lo previsto. La intención del Principado es poder, al menos, reactivar los trabajos antes de que termine la legislatura.

La comisión de seguimiento la integran representantes políticos y vecinales e integrantes de sindicatos sanitarios. Hasta ahora, el grupo se había citado en Severo Ochoa y en la sala de reuniones del centro periférico de Nuevo Roces. En el salón de actos del hospital, además de ser más amplio, se podrá proyectar en mejores condiciones las infografías del proyecto.