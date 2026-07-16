El PSOE responde a las acusaciones de IU de "totalitarismo" por la sucesión en un colegio de Gijón: "Hemos seguido la ley"

Nuevo capítulo en el choque entre el PSOE e Izquierda Unida a cuenta de la dirección del colegio público Pumarín. Si ayer era Alejandro Suárez, secretario de Estrategia de IU, el que subía la tensión acusando a los socialistas de "ejercer el totalitarismo" por, a su juicio, haber vetado por criterios ideológicos el acceso a la dirección de Alejandro Farpón, coordinador local de IU en Gijón, hoy ha sido la consejera de Educación, la socialista Eva Ledo, la que ha salido al paso. Ledo ha negado la mayor, diciendo que en la sucesión en la dirección del Pumarín, que estaba en manos del exconcejal socialista en Gijón Alberto Ferrao, no se han aplicado "criterios ideológicos, sino técnicos" y que la Consejería de Educación se ha limitado "a aplicar la ley".

Una aplicación de la ley, según Ledo, que ha cristalizado en el nombramiento de una directora. Será Laura Muñiz quien tome las riendas del colegio Pumarín a partir del año que viene. "La selección de esta persona obedece a criterios educativos y pedagógicos. A su solvencia en la respuesta educativa que ofrece dentro de su claustro", afirmó la consejera sobre Muñiz, quien, según las fuentes consultadas, incluirá, de todas formas, a Farpón en el equipo directivo.

"Es la persona con más antigüedad en el centro y la que se ha visto que puede proporcionar una etapa directiva de transición hasta que se convoque el procedimiento ordinario y se presenten nuevos candidatos con sus proyectos y, tras el concurso de méritos y el análisis del proyecto, se decida cuál es el candidato que debe continuar con la dirección", aclaró la titular de Educación. "No hay ningún tipo de ideología en un nombramiento que se hace con criterios técnicos. Está basado en un informe de la Inspección Educativa, que es el máximo órgano de la Consejería", zanjó Ledo.

El conflicto por este asunto viene de lejos. El colegio Pumarín se vio envuelto en un conflicto interno en febrero. En ese momento, Farpón y otros dos responsables decidieron presentar su dimisión de sus cargos con Alberto Ferrao aún como director. No obstante, el exconcejal se quedó de baja laboral antes de que esas dimisiones fueran efectivas y ello llevó a que Farpón, que era jefe de estudios, se quedara con la dirección. Un puesto que, por otro lado, ya ejerció en el colegio en el pasado. A finales de curso, Ferrao dimitió y fue la Inspección Educativa la que nombró a la nueva directora.

El asunto, sin embargo, dio el salto a la Junta General del Principado. El diputado Xabel Vegas zanjó una intervención suya esta semana preguntándole a Eva Ledo "si era consciente de que ese asunto ha generado una profunda preocupación a este grupo parlamentario que dificulta las normales relaciones entre las fuerzas políticas que sostienen al Gobierno". E, incluso, dijo Vegas que el tema era "una venganza política". Después vinieron las declaraciones de Alejandro Suárez y este jueves han sido las de Eva Ledo, que insiste en que el pleito nada tiene que ver con criterios ideológicos y que se han limitado a "seguir lo que dicta la ley".

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"El proceso se ha hecho de forma rigurosa, atendiendo a la norma, de forma imparcial y siguiendo criterios técnicos", aseguró la consejera de Educación. "Se han reunido con 26 profesores del centro, que tienen información que avala la propuesta que han hecho", añadió Ledo.