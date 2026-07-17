El Arcu Atlánticu regresa a Gijón con el mercado portugués, casi 50 actividades y un homenaje a Ígor Medio y Carlos Redondo

Un homenaje a Ígor Medio y a Carlos Redondo, más de 50 actividades repartidas por Cimavilla, el Muséu del Pueblu d'Asturies, el Antiguo Instituto y el regreso del ya tradicional mercado artesano y gastronómico portugués en el Campo Valdés. Esos son algunos de los puntos fuertes del festival Arcu Atlánticu que, del 27 de julio al 2 de agosto, regresa con su undécima edición para convertir a Gijón en la capital de la cultura atlántica. Y casi que un poco antes, porque el próximo viernes, 24 de julio, será cuando abra sus puestos el citado mercadillo luso. "Reafirmamos nuestro compromiso con la cultura atlántica, tanto la más tradicional como la más actual", destacó Montserrat López Moro este viernes en la presentación del evento.

Un evento que, como otros años, promete arrastrar a numerosos visitantes con más de cuatro decenas de actividades completamente gratuitas y al aire libre. El festival comenzará el lunes con varias actividades ya programadas. La primera de ellas será un concierto de "Godspic Soul" en el Antiguo Instituto y habrá también, entre otras cosas, un espectáculo de danza protagonizado por el grupo liderado por Fran Siera en la plaza del Marqués. Mientras, en la Plaza Mayor, durante la jornada inaugural, tocará "A Residência" en un concierto que empezará a las diez de la noche.

A partir de ahí habrá actividades hasta el 2 de agosto en diferentes ubicaciones, como las ya citadas. Uno de los platos fuertes será el homenaje que el certamen brindará a los músicos Carlos Redondo e Ígor Medio, de "Felpeyu", fallecidos hace 20 años en un accidente de tráfico en Vitoria. Este será otro de los guiños que la ciudad brindará a Medio, a quien recientemente se le dedicó una calle a la entrada de Naval Azul. En concreto, se otorgó su nombre a la que antaño era la calle Palafox. El Arcu Atlánticu terminará unos pocos días antes del pregón de la Semana Grande con varios actos. Uno de los más llamativos será la Jira Día d'Asturies en Xixón, que llenará de música tradicional el barrio de Cimavilla.

Este festival nació en 2012, desapareció en 2019 y regresó en 2024, ya con Foro de nuevo en el gobierno. Como ha venido sucediendo desde su vuelta, el país luso tendrá mucho protagonismo. El mercadillo del Campo Valdés volverá a ser uno de los atractivos. "Portugal vuelve a ser protagonista tanto con el mercado como con algunas propuestas artísticas. También la tradición irlandesa va a estar presente en este Arcu, que nace con vocación de juntar territorios a través de la cultura", aseveró la edil de Cultura.

El director de la Fundación Municipal de Cultura, Aitor Martínez Valdajos, definió el festival como "una buena muestra de las distintas identidades culturales y manifestaciones artísticas de los territorios atlánticos, inspiradas tanto en la tradición como en la vanguardia". Martínez Valdajos destacó que el festival contará con representaciones artísticas de Asturias, Portugal, Irlanda, Bretaña y diferentes territorios del litoral cantábrico, además de un amplio programa de conciertos.