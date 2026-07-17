Carmen Moreno envía una carta a la militancia del PSOE sobre su participación en las primarias: "Doy este paso para gobernar"

A falta de que se abra formalmente el proceso de primarias en el PSOE de Gijón para elegir a su candidata o candidato a la Alcaldía de la ciudad, la primera precandidata que ya ha anunciado abiertamente su disposición a ser la abanderada socialista en las municipales de mayo de 2027, Carmen Moreno, ya ha comenzado a explicar sus propuestas a los afiliados del PSOE gijonés. Lo ha hecho mediante una carta abierta a la militancia, en la que les explica que "doy este paso para gobernar, derrotar a las derechas y construir contigo una ciudad que soluciones problemas reales de nuestras vecinas y vecinos".

Su decisión dar el paso al frente ya lo había anunciado en la asamblea ordinaria del PSOE de Gijón que se celebró el pasado sábado. Ahora la precandidata abunda en la misiva que dirige a los 1.300 afiliados del PSOE de Gijón. Les indica que: "doy este paso sabiendo que la última palabra la tienes tú, la tenemos toda la militancia, y convencida de que las decisiones importantes no deben cocinarse en un despacho y a puerta cerrada".

La carta está escrita en un tono con el que Moreno intenta ganarse a la militancia socialista y hacerla partícipe de su proyecto. La primera prueba de fuego que tendrá que pasar y en la que se verá el nivel de adhesiones que logra, será la obtención de los avales necesarios para poder formalizar su candidatura a las primarias. Necesitará la firma de un 15% de los afiliados que estén al corriente de pago. La cifra podría estar algo por debajo de las 200 firmas. Será así para los demás candidatos (se prevé que también se presente el edil Ramón Tuero y que haya una tercera persona próxima a la ejecutiva local).

La exgerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias les indica en su carta que "llevo más de 25 años militando en este partido, y unos cuantos más peleando por esta ciudad desde la sociedad civil. Tengo pasión por Gijón", añadiendo su visión de cómo debe de ser la ciudad, aspirando a que "vuelva a ser la locomotora económica, cultural y política de Asturias, como lo fue con las alcaldesas y alcaldes socialistas".

Moreno señala que cree "en el trabajo en equipo" y la buena gestión. Añade que "no doy este paso para competir con nadie de los nuestros. Lo doy para derrotar a las derechas y la aultraderecha que hoy gobierna Gijón". Su objetivo, añade, es "construir juntos una candidatura capaz de ganar, de gobernar,y de transformar la ciudad" con un programa electoral que saldrá de la Conferencia Política que el PSOE de Gijón celebrará en octubre.

Prioridades

No obstante, en la misiva ya da unas pinceladas de lo que ella considera prioritario para Gijón: vivienda asequible en suelo público; movilidad ágil, barata y limpia; apoyo a las empresas que se comprometan con los trabajadores y la ciudad; fomentar la cultura y el deporte en los barrios y "sobre todo, cuidar a las personas una a una, nombre a nombre, frente a la soledad, la pobreza, los problemas de salud mental o las adicciones tóxicas".

Como ya había anunciado públicamente, Carmen Moreno insiste ahora en su carta a la militancia que en el caso de ser la candidata del PSOE y no lograra acceder a la Alcaldía, permanecería al frente del grupo municipal del PSOE, en la oposición "para que las derechas y ultraderechas hagan el menor daño posible a nuestras vecinas y vecinos".