La Carroza del Teatro Real aterriza en Gijón: ópera y lírica para todos los públicos en Poniente

La explanada de la playa de Poniente se transformará mañana en el mejor de los escenarios. Será porque, a partir de las diez de la noche, la Carroza del Teatro Real de Madrid aparcará en esta zona de Gijón para ofrecer un espectáculo de ópera, zarzuela y lírica al aire libre. La actividad, que se presentó este viernes en el Ayuntamiento, durará una hora y cuarto y será de acceso gratuito.

El espectáculo, que consistirá en un concierto, estará protagonizado por jóvenes artistas del Teatro Real. La iniciativa la impulsa la Fundación Amigos del Teatro Real para impulsar el desarrollo artístico y profesional de jóvenes cantantes, pianistas y directores de escena. En total, ha habido seis ediciones y por ellas han pasado 120 artistas de 20 nacionalidades diferentes. En Gijón, será la primera vez que recale.

"Gijón tendrá el privilegio de ser la primera parada de este año en Asturias de la Carroza del Real", explicó el concejal no adscrito y presidente de Divertia, Oliver Suárez, durante la presentación. "Es su primera visita a nuestra ciudad y que ofrecerá un espectáculo de primer nivel en un entorno único y con acceso gratuito", concretó.

Suárez también indicó que la actuación es para todos los públicos. "Podremos escuchar a jóvenes intérpretes que ofrecerán un recital con algunas de las piezas más conocidas del repertorio lírico para que todos los presentes puedan disfrutar de una gran noche de música independientemente de su edad o de su experiencia previa en este género", agregó.

Junto a él estuvo Lourdes Sánchez-Ocaña, responsable del Teatro Real. Ella explicó que La Carroza se ha convertido en una de las principales herramientas de difusión de la Ópera y la lírica a toda España. Además, destacó el éxito alcanzado. "Hoy podemos afirmar muy felices que es un proyecto muy consolidado. Cada año crece en actividad y este año vamos a ofrecer cerca de 40 representaciones por toda España"

Un hito para la lírica en Gijón

Julio Zapatero, representante de la Asociación Gijonesa de Amigos de la Ópera y la Zarzuela, puso en valor la relevancia de la llegada del Teatro Real a la ciudad. "Teatro Real es una marca mundial, no nos olvidemos de ello", afirmó destacando la importancia de que este proyecto acerque la lírica al público gijonés.