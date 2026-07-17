Podemos denuncia humedades y averías en la sede del centro de mayores y la asociación vecinal de La Arena
El gobierno local asume hacer una visita de inspección ante la queja de la edil Olaya Suárez
Olaya Suárez, portavoz de Podemos, ejerció de portavoz de las reivindicaciones de los vecinos de La Arena al pedir en comisión al gobierno local que encare las deficiencias de mantenimiento detectadas en el edificio municipal de la calle Rufo García Rendueles que da servicio tanto a los usuarios del centro de mayores como a la sede vecinal del barrio.
Las quejas detalladas por Suárez son " humedades en las dos plantas, que están generando preocupaciones sobre la integridad estructural del edificio y sobre la salud de sus usuarios; averías habituales en el ascensor que dificultan el acceso a la planta superior, donde se encuentra el centro de mayores; defectos en los paneles del techo de la misma planta, que impiden abrir las ventanas y ocasionan falta de ventilación; y fallos de funcionamiento en la pantalla y el equipo de sonido desde el último cambio de luminarias realizado por Acciona".
El equipo de gobierno se ha comprometido a realizar una visita de inspección tras asegurar que no tenía conocimiento de esos problemas.“Permaneceremos atentas para que no se sigan desatendiendo aspectos que afectan al bienestar diario de los mayores del barrio y a las condiciones en las que desempeña sus tareas la asociación que representa al vecindario”, concretó la concejala tras recibir la contestación del equipo de gobierno.
La rosa de los vientos del Arbeyal
Sí aceptó el gobierno el ruego de la líder de la formación morada para que se repare la composición de la "rosa de los vientos" en el paseo de la playa del Arbeyal. Suárez también se interesó por los planes de Emulsa de limpieza de contenedores para evitar malos olores en las calles de la ciudad.
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