La gestión de El Musel y el incumplimiento con los accesos dan munición a Queipo contra el gobierno asturiano

La gestión de El Musel y los incumplimientos respecto a sus accesos fueron dos de los asuntos que dieron munición al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo,. para cargar contra el gobierno regional de Adrián Barbón en el acto de cierre del curso político del PP de Gijón, que se celebró este viernes en el Museo del Pueblo de Asturias en clave preelectoral.

Tras señalar que ante la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales del próximo año los socialistas "van a desplegar pancartas para defender aquello que llevan años abandonando", el presidente del PP de Gijón apuntó entre otros reproches que "me imagino, que van a presentarse como los grandes defensores del Musel y de las infraestructuras de Gijón. Me imagino que tendrán el valor de hacerlo. Pero nuestro Puerto sigue sin respuestas y sin gestión", recordando que los tráficos de El Musel han caído un 29% entre enero y mayo y que el Puerto sigue sin disponer de accesos adecuados.

"Cancelaron el vial soterrado de Jove. Desapareció una inversión de más de 200 millones de euros y más de 2 años después, Gijón sigue sin una solución definitiva para el acceso al Puerto y para sacar el tráfico de la zona oeste de Gijón. Quienes hace tres años mintieron con el vial de Jove para ir dopados a unas elecciones, pretenden erigirse en los principales defensores de los accesos al Musel", señaló el dirigente popular, quien remató diciendo que "esto es, como poco, bastante hipócrita".

Anticipándose al argumentario que considera que esgrimirán los socialistas ante la próxima confrontación electoral, señaló, enumeró la conectividad, los trenes de cercanías y el plan de vías de Gijón, "como si no llevaran décadas gobernando en esta comunidad autónoma y como si el deterioro de las comunicaciones hubiese aparecido antes de ayer", agregó, considerando que las políticas socialistas han sido de años de "abandono" en estas materias.

Para Álvaro Queipo, el PSOE comenzará a plantear cuestiones sobre estos temas con la proximidad de las urnas, mientras "nosotros llevamos años trabajando y proponiendo soluciones para Gijón y para Asturias".

En ese sentido, el presidente del PP de Asturias señaló que reiteradamente los populares "defendimos el soterramiento del vial de Jove cuando otros empezaban a buscar excusas para renunciar a él y hemos exigido que el dinero comprometido con Gijón se quede en Gijón". El PP no acepta otra solución a los accesos a El Musel que no sea el accesos soterrado por Jove, tal y como estaba comprometido y consensuado en la ciudad.

En cuanto a la conectividad ferroviaria, acusó al gobierno central de querer convertir Asturias en una isla al no adoptar el ancho internacional para la red ferroviaria. "Toda Europa avanza hacia un ancho internacional y aquí en Asturias seremos una excepción, una isla, gracias al señor Puente, un gran ministro. Mucho que agradecerle a este hombre. Aquí en Gijón y en Asturias en general", ironizó.

El líder del PP de Asturias defendió que el Principado tenga una estrategia ferroviaria, algo que han planteado los populares con el rechazo del gobierno regional.

"Candidatos a ser candidatos" en el PSOE

Otros reproches que efectuó al ejecutivo autonómico de PSOE e IU fueron sus políticas de vivienda, la presión fiscal a las clases medias y a los autónomos y además consideró que el gobierno de Barbón no defiende a Asturias.

Tanto Queipo como el presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, insistieron en la idea de que el PP desbancará a los socialistas del gobierno regional en las próximas elecciones autonómicas. "Del socialismo se sale", como ocurrió en Gijón señaló Ruiz. El presidente del PP de Gijón también aludió a las próximas primarias del PSOE de Gijón, "con candidatos a ser candidatos a la Alcaldía que hablan de que va a pasar cuando pierdas las elecciones, diciendo que se quedarán en la oposición".

Por la izquierda, Álvaro Queipo, Manuel Fernández, Matilde Llano, Carmen Tuya y Andrés Ruiz. / Lne

El acto también sirvió para homenajear a tres históricos del PP de Gijón: al exconsejero autonómico Manuel Fernández Fernández; a la exconcejala Matilde Llano González, "Beba", y a quien durante años fuera secretaria de la sede del partido en Gijón, Maria del Carmen Tuya Domenech, "Maca".