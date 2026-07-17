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Gijón volverá a instalar una 'fan zone' con pantalla gigante para disfrutar de la final del Mundial en el Parque Hermanos Castro

El recinto abrirá sus puertas a las 19.00 horas con acceso libre hasta completar el aforo

Así se vivió el partido de España contra Francia en Gijón

Así se vivió el partido de España contra Francia en Gijón / Marcos León

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P. P.

El Ayuntamiento de Gijón, a través de la empresa municipal Divertia, volverá a instalar una 'fan zone' con pantalla gigante en el Parque Hermanos Castro para que la ciudadanía pueda seguir en directo el encuentro entre España y Argentina el próximo domingo a partir de las 21.00 horas.

Al igual que para la semifinal, el recinto abrirá sus puertas de 19.00 horas a 00.30 horas, con acceso libre hasta completar entrada y contará con animación musical y entretenimiento previo al partido.

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El recinto, totalmente accesible, contará con servicio de barra, baños, puestos de comida y agua potable. No estará permitido acceder con bebidas alcohólicas del exterior.

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