Gijón volverá a instalar una 'fan zone' con pantalla gigante para disfrutar de la final del Mundial en el Parque Hermanos Castro
El recinto abrirá sus puertas a las 19.00 horas con acceso libre hasta completar el aforo
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P. P.
El Ayuntamiento de Gijón, a través de la empresa municipal Divertia, volverá a instalar una 'fan zone' con pantalla gigante en el Parque Hermanos Castro para que la ciudadanía pueda seguir en directo el encuentro entre España y Argentina el próximo domingo a partir de las 21.00 horas.
Al igual que para la semifinal, el recinto abrirá sus puertas de 19.00 horas a 00.30 horas, con acceso libre hasta completar entrada y contará con animación musical y entretenimiento previo al partido.
El recinto, totalmente accesible, contará con servicio de barra, baños, puestos de comida y agua potable. No estará permitido acceder con bebidas alcohólicas del exterior.
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