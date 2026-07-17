El Muséu del Pueblu d'Asturies enseña su ropa interior femenina
El centro lleva a su muestra permanente de la vida doméstica seis prendas íntimas de mujer
El Muséu del Pueblu d’Asturies le ha dado realce, dentro de su exposición permanente «La vida doméstica en Asturias, 1800 - 1965», a seis prendas de ropa femenina muy poco expuestas. Seis prendas que «durante mucho tiempo han permanecido ocultas en el mundo de la moda y la indumentaria». De ahí el título de esta micro muestra: «Expuestas. Ropa Interior femenina en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies».
Se trata de dos camisas de lino (1890-1900), del suroccidente de Asturias; una combinación de rayón y algodón (h. 1915); otra de rayón y encaje mecánico (1945 - 1950); una camisa de día de lino y algodón (1920 - 1925) de Navia y una última combinación de nailon, acetato y encaje mecánico, más moderna, de hacia 1960.
Como explican desde el museo, la colecciones de indumentaria que poseen «son numerosas y variadas en temática y cronología, y han nutrido muchas exposiciones a lo largo de estos últimos años», menos las de la ropa interior femenina a la que «hasta la fecha no se había dedicado ninguna». Porque durante siglos, «la ropa interior cumplió una función meramente práctica: proteger el cuerpo, aportar abrigo y garantizar la higiene y la comodidad. Sin embargo, el guardarropa íntimo femenino ha evolucionado de forma paralela a los cambios sociales, alterando sus formas y dimensiones a un ritmo diferente que la moda exterior, cuyos ciclos siempre han sido más acelerados y drásticos».
El museo no solo muestra, sino que demuestra. Y por eso explica la evolución de las prendas, usos y materiales. «Queremos enseñar la evolución de esta vestimenta concebida para proteger, abrigar, aportar higiene y comodidad, pero también para ocultar o mostrar el cuerpo. Situadas entre la intimidad y el mundo exterior, reflejan los cambios de la sociedad y de la relación entre cuerpo y moda».
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