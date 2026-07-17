El Muséu del Pueblu d'Asturies enseña su ropa interior femenina

El Muséu del Pueblu d’Asturies le ha dado realce, dentro de su exposición permanente «La vida doméstica en Asturias, 1800 - 1965», a seis prendas de ropa femenina muy poco expuestas. Seis prendas que «durante mucho tiempo han permanecido ocultas en el mundo de la moda y la indumentaria». De ahí el título de esta micro muestra: «Expuestas. Ropa Interior femenina en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies».

Se trata de dos camisas de lino (1890-1900), del suroccidente de Asturias; una combinación de rayón y algodón (h. 1915); otra de rayón y encaje mecánico (1945 - 1950); una camisa de día de lino y algodón (1920 - 1925) de Navia y una última combinación de nailon, acetato y encaje mecánico, más moderna, de hacia 1960.

Como explican desde el museo, la colecciones de indumentaria que poseen «son numerosas y variadas en temática y cronología, y han nutrido muchas exposiciones a lo largo de estos últimos años», menos las de la ropa interior femenina a la que «hasta la fecha no se había dedicado ninguna». Porque durante siglos, «la ropa interior cumplió una función meramente práctica: proteger el cuerpo, aportar abrigo y garantizar la higiene y la comodidad. Sin embargo, el guardarropa íntimo femenino ha evolucionado de forma paralela a los cambios sociales, alterando sus formas y dimensiones a un ritmo diferente que la moda exterior, cuyos ciclos siempre han sido más acelerados y drásticos».

El museo no solo muestra, sino que demuestra. Y por eso explica la evolución de las prendas, usos y materiales. «Queremos enseñar la evolución de esta vestimenta concebida para proteger, abrigar, aportar higiene y comodidad, pero también para ocultar o mostrar el cuerpo. Situadas entre la intimidad y el mundo exterior, reflejan los cambios de la sociedad y de la relación entre cuerpo y moda».