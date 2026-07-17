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El PSOE denuncia ante el Seprona irregularidades en el plan de desbroces en caminos rurales

"Los restos vegetales no se están llevando al vertedero, como marca la ley", dice el edil José Ramón Tuero

Vecinos en un camino de la zona rural gijonesa

Vecinos en un camino de la zona rural gijonesa / Juan Plaza

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R. Valle

Gijón

José Ramón Tuero, edil del Grupo Municipal Socialista, denunciará ante el Seprona que no se llevan al vertedero los restos de los desbroces que se están ejecutando en camiones y cunetas a partir de un contrato adjudicado por el Ayuntamiento. "Los restos vegetales generados no se están llevando al vertedero, tal y como exige la ley y los pliegos municipales, y están siendo depositados en terrenos que son de propiedad privada", denuncia el socialista.

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Tuero explica que el concejal de Infraestructuras, el forista Gilberto Villoria, le reconoció en comisión que se habían detectado vertidos en al menos tres puntos de la zona oeste del municipio. "No es un hecho aislado. Están trabajando actualmente en Porceyo y las vecinas y vecinos nos han trasladado numerosas quejas, porque se están tirando los residuos vegetales en fincas particulares", subraya el edil socialista.

José Ramón Tuero, edil del PSOE.

José Ramón Tuero, edil del PSOE. / Juan Plaza

Ante esta situación Tuero anuncia que pondrá los hechos en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) " para que se verifique cómo se está realizando la gestión de residuos y depurar, en su caso, responsabilidades" al entender que se está vulnerando la ley.

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Tuero recuerda que el contrato, que asciende a 661.000 euros al año, recoge de forma expresa la obligatoriedad de transportar los restos vegetales a un vertedero autorizado, por lo que considera "inadmisible que no haya nadie al frente del Ayuntamiento que controle la correcta ejecución de los contratos municipales". El edil reclama al gobierno municipal que exija a la empresa adjudicataria el estricto cumplimiento de los pliegos "ya que el Ayuntamiento ha abonado un servicio con dinero público que incluía unos requisitos concretos".

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