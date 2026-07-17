La regañina del presidente de Emulsa: "Lo que huele es la basura, no el contenedor; para paliar el problema basta con cumplir los horarios"

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) acaba de arrancar la campaña de refuerzo del lavado de contenedores con la intención de controlar los malos olores que se generan durante los meses de verano por la subida de temperaturas. Este refuerzo se hace con una empresa externa, en este caso Contenur, que se encargará de hacer un mínimo de cinco mil limpiezas interiores a los depósitos de basura ubicadas en las calles de la ciudad. Es un contrato por cinco meses, que arrancó el pasado día 12, y son limpiezas que se suman a las que ya hace Emulsa con su propio personal. La idea es superar las 14.000 limpiezas para evitar malos olores en las calles durante el verano.

La cifra la dio en comisión municipal el edil de Medio Ambiente y presidente de Emulsa, el popular Rodrigo Pintueles, en respuesta a una pregunta de la concejala Olaya Suárez (Podemos) y partiendo de la estadística del pasado verano. En 2025, y en esos cinco meses de más calor, se realizaron 14.618 lavados completos de contenedores y 16.574 limpiezas exteriores. El total de lavados del año completo fue de 71.908. «Una cifra récord que vamos camino de superar este año, en el primer semestre se realizaron 35.890», concretó el edil. Anunció además el presidente de Emulsa que en el último trimestre de este año llegará el nuevo camión lavacontenedores que se licitó el verano pasado.

De 20 a 23 horas

Pero tras el despliegue de números –que incluyó recordar que hace cuatro años la media de lavado de un contenedor era cada 54 días y ahora está en 17,5–llegó el tirón de orejas a los malos ciudadanos. «Lo que huele es la basura, no el contenedor. Y Emulsa no puede hacer que la basura que depositan los ciudadanos, comerciantes y hosteleros no huela. Lo que si sería muy eficaz para paliar este problema y nada caro para las arcas municipales, es el cumplimiento de los horarios», explicó el edil recalcado que la basura mezclada solo se puede depositar en los contenedores entre las 20 y las 23 horas. Horario que se salta mucha gente.

«Una parte muy notable de la ciudadanía sigue tirando la basura cuando le da la real gana. ¿A cuantas personas vemos todos los días tirando la bolsa de basura a primera hora de la mañana cuando salen de casa para ir a trabajar?», dijo el concejal que también se acordó de los restaurantes que «vuelcan los restos de comida bien pasada la media noche» y de los comercios «que sacan su basura a primera hora de la mañana tras hacer la reposición de productos».

Pintueles no se mostró muy animado a realizar más campañas informativas sobre el horario de depósito de la basura. «Dudo mucho de su efectividad. El problema no es el desconocimiento de la normativa son las conductas incívicas perfectamente deliberadas. Es, simplemente, egoismo y comodidad».