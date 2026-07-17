La Unión de Comerciantes da ya el pistolezado de salida a "Gijón compra y vuelve" con la campaña de adhesiones de los comercios

El próximo lunes, día 20, comenzará oficialmente la nueva edición de "Gijón compra y vuelve", el programa de descuentos en el pequeño comercio local gijonés que impulsa la Unión de Comerciantes desde 2024 y que cuenta con financiación municipal. Lo que ahora arranca es el proceso para que los comercios de la ciudad que estén interesados se adhieran al programa.

Una fase de adhesión que se prolongará hasta el 31 de agosto. Aunque se esté en pleno verano, la Unión de Comerciantes ha optado por arrancar ya para que nadie se pille los dedos en el calendario y todo este operativo de cara a que el 10 de septiembre, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, empiece la primera de las dos fases en que se organizan las ventas de este programa de fidelización.

Del 10 de septiembre al 10 de octubre los clientes que hagan compras en los comercios adheridos generarán un premio del 25% de lo que hayan gastado. Ese premio se canjeará en forma de descuento en una segunda ronda de compras que tendrá lugar entre el 14 de octubre y el 15 de noviembre.

Para garantizar un uso equitativo, el programa establece ciertas limitaciones: una compra mínima de 20 euros, un tope de 200 euros de crédito acumulado por cliente, la posibilidad de usar el saldo en hasta el 50% del importe de cada compra de canje con un máximo de 50 euros descontados por compra y un límite de 5.000 euros en premios canjeados por comercio. La intención de estas reglas es garantizar que la iniciativa beneficie al mayor número posible de clientes y comercios.

El objetivo de la Unión de Comerciantes para nueva edición es movilizar a medio millar de comercios de Gijón. El año pasado fueron finalmente 483 los comercios implicados en la iniciativa, que realizaron más de 35.000 operaciones de venta con una facturación global de 3,4 millones de euros. En esa campaña el ticket medio quedó fijado en 96,6 euros y el gasto medio por cliente en 340,69 euros. Esas son las cifras que se quieren ampliar en esta nueva edición pero desde la prudencia y el saber de la complejidad que conllevaría una adhesión masiva en una ciudad con un parque comercial de unos 3.600 negocios.

Siete euros en ventas por cada euro invertido por el Ayuntamiento

Otro elemento fundamental para la Unión de Comerciantes, y que fue la razón estratégica de optar por esta fórmula de doble vueltata de compras frente al sistema de bonos de un solo uso que se dio con el covid, es el efecto multiplicador que se consigue a partir de la inversión inicial.

El convenio de la Unión de Comerciantes con el Ayuntamiento garantiza 550.000 euros públicos para este programa de los que 500.000 van directos a sufragar los descuentos de los que se beneficia la clientela. Las ventas de algo más de 3,4 millones conseguidas en la última edición suponen que por cada euro aportado por el Ayuntamiento se generaron casi siete en ventas en las tiendas de la ciudad.

La estadística de cierre de la pasada edición habla de una media de 3,6 compras por cliente y 2 tiendas distintas visitadas lo que evidencia que se consigue esa dispersión del gasto entre establecimientos, que es objetivo de estos programa de fidelización. Al programa se adhieron 14.295 clientes. Y otrso datos a tener en cuenta como que casi el 50% de las ventas fueron en el sector de moda, calzado y complementos pero son los negocios de equipamiento del hogar los que mayor retorno por operacion consiguen.