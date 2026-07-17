«La villa que nació del mar» se une a la Armada en su día de la patrona, la Virgen del Carmen

El sonido de «Gijón del alma» y de la tradicional «Salve Marinera» volvió a llenar ayer la iglesia de San Pedro durante la ofrenda floral a la Virgen del Carmen en la que era la gran cita festiva de la Armada con su patrona en Asturias. Y no estuvieron solos los miembros de las fuerzas armadas y sus familias en la celebración, porque como cada año fueron muchos los gijoneses y asturianos que quisieron acompañarles. Empezando por la alcaldesa, Carmen Moriyón, y otros compañeros en la representación municipal en un acto que unió a autoridades civiles, como Juan Cofiño, preidente de la Junta General del Principado, y militares. Tras la ofrenda, el Coro Voces de Cimadevilla puso música a la celebración, con himnos que fueron seguidos con devoción por los asistentes y que alguno decidió acompañar con su propia voz.

Entre ellos estaba Begoña González, que no falla a la cita. «Vengo todos los años, es muy emocionante», afirmaba al término de la ceremonia. Para ella, además, el lugar donde se celebra el acto tiene un significado especial. «San Pedro es lo más bonito del mundo».

La celebración generaba atracción también entre los visitantes. Marcos Cuevas y Sonia Ruiz, llegados desde Cádiz, se toparon con la fiesta mientras paseaban por el Muro. «Llegamos ayer, estábamos paseando y vinimos a ver qué era», explicaban antes de reconocer que la actuación del coro les sorprendió gratamente. «También tienen arte», comentaban entre sonrisas.

Concluida la ofrenda -con flores al agua en memoria de los fallecidos y agua bendita como protección- las autoridades se desplazaron al Real Club Astur de Regatas, donde continuó la celebración de la festividad del Carmen con el acto institucional organizado por la Armada y al que se unió la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra.

La cita se aprovechó para reivindicar un vínculo que, en palabras del Comandante Naval de Asturias, Luis Rodríguez Garat «une a la Armada con el pueblo asturiano». Porque, como recordó, «Gijón es una villa que nació del mar, cuya historia, su carácter y su identidad se han forjado al compás del oleaje de nuestro Cantábrico».

Ante representantes de las instituciones asturianas, de la comunidad portuaria, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de asociaciones vinculadas al ámbito marítimo, Rodríguez Garat pronunció un discurso en el que puso en valor la tradición marinera de Asturias y el papel que desempeña la Armada en la región, antes de presidir la entrega de los reconocimientos de la Comandancia Naval. Tampoco se olvidó de felicitar a la Alcaldesa en su honomástica.

Rodríguez Garat señaló que desde comienzos del siglo XX la Virgen del Carmen es uno de los símbolos con mayor arraigo entre las gentes del mar, protectora de pescadores, marinos mercantes y de todos aquellos cuya vida y trabajo están ligados al océano. También tuvo palabras de reconocimiento para la dotación de la Comandancia Naval de Gijón. «Vuestra dedicación diaria garantiza la seguridad de nuestros espacios de soberanía y mantiene la estrecha colaboración con las instituciones asturianas», señaló. Tambíen remarcó que «el éxito de nuestra misión en esta querida tierra no sería posible sin el apoyo incondicional, el afecto y la colaboración de la sociedad a la que servimos».

Uno de los momentos centrales del acto fue la entrega de insignias conmemorativas de la Comandancia Naval, una distinción con la que la Armada reconoce la colaboración de personas e instituciones. En esta edición fueron homenajeados: Pablo Crabiffosse Vigil-Escalera, director de Seguridad de la Autoridad Portuaria de Gijón; Manuel Echeverría Suárez, jefe del Área de Operaciones y Desarrollo de Negocios de la Autoridad Portuaria de Avilés; Santiago Vázquez Sangüesa, director de Ership Alvargonzález; Jose Ramón Atal López, miembro de la Cruz Roja de Gijón y el Real Club Astur de Regatas, anfitrión del acto. «Soy consciente de que, aunque son todos los que están, no están todos los que son», afirmó Rodríguez Garat para expresar su deseo de seguir con otros reconocimientos futuros. La recepción concluyo con la interpretación del himno de la Armada y el tradicional brindis «por el primer marino de España, su Majestad el Rey».