Enfermería y cuatro inodoros para las fiestas de prao de Gijón que superen los mil asistentes: todo lo que se exige a los organizadores de eventos en el concejo

Ya es efectivo. El Ayuntamiento ha dado un salto de ocho años al actualizar la instrucción que desde 2018 fijaba el sistema de tramitación de los expedientes administrativos de autorización de la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas de carácter extraordinario. La nueva instrucción, que entra en vigor ya tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de este viernes, no solo concreta con mucho más detalle que la anterior todo lo que se va a exigir a quienes organizan eventos y festejos.

También cumple con los compromisos que el gobierno municipal había adquirido con las entidades vecinales y comisiones que organizan festejos populares, sobre todo en la zona rural con las fiestas de prao, en lo que tiene que ver con plazos para la concesión del permiso, horarios para el festejo y planes de emergencia y otras exigencias en materia de seguridad.

"Celebramos la publicación de la nueva instrucción de fiestas, que parte del consenso y la voluntad del gobierno municipal para preservar el futuro de les fiestes de prau", se reivindica desde la asociación Vive lo que sentimos, que agrupa a organizadores de festejos en la zona rural. Aunque para ellos es solo un primer paso. Su previsión es reunirse con el Ayuntamiento en septiembre para "consensuar, al igual que se hizo con la instrucción, la línea a seguir con el apartado de subvenciones. A priori hay inquietud por parte de las asociaciones federadas con que no se ponga en valor, de la manera adecuada, las fiestas organizadas y trabajadas por los propios vecinos".

Desde la Federación de Asociaciones Vecinales, que también mantuvo encuentros con el Ayuntamiento, se está a la espera de una nueva cita, ya en otoño, para ver con el Ayuntamiento aspectos a mejorar en lo que tiene que ver con las fiestas en barrios. "Este documento es generalista por lo que también habla de eventos que nos son ajenos, como la Fiesta de la Sidra o la Nochevieja", explica Manuel Cañete, presidente de la FAV.

Y efectivamente, esta instrucción no solo afecta a las fiestas de parroquias o barrios. También a las que organiza el propio Ayuntamiento, a festivales musicales, a eventos deportivos, a circos, a exposiciones, espectáculos teatrales... Así, la concesión de la autorización municipal incluye cumplir con una serie de requisitos que tienen que ver con el servicio de vigilancia, el seguro de responsabilidad civil, disponer de servicios higiénicos o contar con apoyo sanitario. En este último apartado, la instrucción fija que si el evento es superior a mil personas es obligatorio tener enfermería o, como alternativa, botiquín y ambulancias. Para aforos de entre 100 y 1.000 personas basta con el botiquín. Un dato, si son más de 10.000 personas es obligatorio enfermería y dos ambulancias.

Integrantes del grupo "Vive lo que sentimos", en defensa de las fiestas, con la Alcaldesa en el centro y el edil Gilberto Villoria primero por la derecha. / Lne

¿Qué pasa con los servicios higiénicos? Hasta mil personas se exige un mínimo de dos inodoros y un lavabo; entre mil y tres mil personas son cuatro inodoros y dos lavabos y para cifras superiores, cada fracción de 3.000 personas supondrá aumentar en dos inodoros y un lavabo. No hay cambios sobre el documento de 2018 en lo que tiene que ver con la póliza de responsabilidad civil que se exige a los organizadores. A saber: 150.253 euros como mínimo para eventos de hasta 300 participantes; 300.507 euros si son entre 301 y 1.500 personas; 450.000 euros hasta 5.000 personas y para aforos superiores un incremento de 60.000 euros por cada 5.000 personas.

Mercados, solo en la zona rural y con diez puestos de máximo

La instrucción detalla qué documentación tienen que aportar los organizadores de cada evento. La general y la concreta en caso de que incluya el montaje de carpas, escenarios, barracas o atracciones de feria en altura, o haya pirotecnia o venta de alimentos. Un matiz en este último caso que afecta a las fiestas populares: hay que determinar si la venta de alimentos y bebidas en la barraca la hace una empresa contratada o directamente los vecinos. También hay un elemento importante a tener en cuenta sobre la posibilidad de autorización de venta ambulante en eventos. Solo se autorizarán mercados en la zona rural con un máximo de diez puestos y centrados en la venta de productos de artesanía asturiana.

La nueva instrucción incorpora los elementos fijados ya en 2024 sobre las condiciones a cumplir para que se permita una suspensión provisional de la ordenanza municipal del ruido y poder así ampliar horarios. Este era un tema que preocupaba especialmente a los vecinos que organizan festejos populares. Con carácter general, y si el evento se desarrolla en fin de semana, se podrá prolongar la fiesta hasta las dos de la mañana de viernes a sabado y hasta las cuatro de sábado a domingo y de domingo a lunes si el lunes es festivo.

Dos meses para pedir permiso y 15 días para tener contestación

Si el día principal del festejo no es en fin de semana se mantienen las cuatro de la mañana para visperas de festivo. Si no, hasta las dos de la madrugada. Estos son los horarios de carácter general pero la instrucción abre la puerta a autorizar una "ampliación excepcional de los horarios generales" siempre previa justificación y en función de la localización del evento, la tradición y la proximidad a viviendas o ciertos equipamientos públicos, como son los hospitales.

Otro de los motivos de debate en las reuniones del Ayuntamiento con los organizadores de fiestas populares fueron los plazos para conseguir esa autorización. El acuerdo final es que la solicitud –acompañada de la documentación– tiene que presentarse con un plazo mínimo de dos meses antes de la celebración del evento. La respuesta municipal será en quince días. Ya seaa para autorizar la fiesta si está todo correcto o para requerir la subsanación de alguna deficiencia que se haya detectado. Ojo, el silencio administrativo tendrá carácter desestimatorio y el plazo para resolver el expediente empieza a computar cuando la solicitud esté completa en cuanto a toda la documentación requerida. En ese sentido, el Ayuntamiento sugiere que si el lugar del evento es municipal se gestione una reserva previa ante el servicio municipal de Patrimonio.

Fiestas de bajo riesgo

La instrucción incorpora tres anexos que no hay que pasar por alto. Ni mucho menos. Uno de ellos, el primero, pone negro sobre blanco, para que nadie se lleve sorpresas, todas las condiciones que van a poner los técnicos municipales del servicio de obras públicas, de parques y jardines y de la Empresa Municipal de Aguas. En el caso de obras públicas dan la consideración de fiestas específicas a las que se realizan en Montiana, Roces, la zona rural y la Fiesta de la Sidra y la Nochevieja en la plaza Mayor.

Los otros anexos son el modelo de declaración responsable, como vía que simplifica el acceso a la autorización municipal del festejo, y el formulario a rellenar como plan de emergencia para las fiestas locales catalogadas como de bajo riesgo y ocupación, que son aquellas de carácter tradicional organizadas por entidades sin ánimo de lucro en barrios y parroquias y que, en los registros de los últimos cinco años, no tengan una ocupación superior a 750 personas. Para conseguir esa catalogación no pueden incluirse en el evento ni hogueras, ni materiales pirotécnicos, ni el cocinado de alimentos con equipos de más de 30 kilovatios.