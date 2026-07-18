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Gijón se rinde a "Cucurella": la historia de la perrita de Somió que corre la banda como el lateral de la selección

La mascota participó en un concurso canino en la parroquia

Cucurella, la perra que enamora a Somió

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Cucurella, la perra que enamora a Somió / M. V.

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M. V.

No se escuchó aquello de "Cu, cu, Cucurella, se come una paella" pero casi. La parroquia de Somió recibió esta mañana una visita muy especial: la del lateral izquierdo de la selección española. O, más bien, su doble peludo y de cuatro patas. Se trataba de "Tessa", una perra de raza labrador que compitó en el concurso canino de la parroquia por las fiestas del Carmen. Esta perrita, junto a sus dueñas, Olga Suárez y su hija Valeria Murias, atrajo todas las miradas en una cita muy concurrida en la que participaron otros 29 canes. "Venimos todos los años pero este lo quisimos hacer especial por el Mundial", contaron.

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Lo cierto es que a "Tessa" no le faltó ningún detalle para parecerse lo más posible al jugador del combinado nacional. La perra iba vestida con la camiseta de la Roja y además le colocaron una peluca morena para asemejarse a la inconfundible melena del jugador catalán, recientemente fichado por el Real Madrid. Pese a esta indumentaria, las dueñas de "Tessa" reconocieron que en realidad Cucurella no es su jugador favorito del equipo de Luis de la Fuente. "El nuestro es Oyarzabal", aseguraron.

"Tessa" acaparó muchas miradas en una cita muy animada en Somió. El XIII Desfile Canino de Somió atrajo a muchos interesados en participar en una cita que ya es una tradición veraniega en la parroquia. Por ejemplo, estuvieron Ana y su hija Sofía Loredo con su perra, a la que denominaban "Pepa la surfera". Esta perrita volvió a ser una estrella, ya que el año pasado ganó uno de los premios "Para nosotras participar un año más es lo máximo porque Pepa es nuestra perra fantástica" dijo muy ilusionada Ana Loredo.

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María Muñiz es la organizadora del certamen. Ella contó que los premios se dividen en categorías. Los hay al más guapo, al más simpático, al más obediente y al más joven y al más mayor. Ella resaltó que no se trata en realidad de una competición sino que el objetivo es "pasárselo bien".

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