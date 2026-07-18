Los percebes, imprescindibles en el verano de Ataulfo
El bonito y los chipirones de potera también triunfan estos días en el restaurante
A.A.
Bugres, langostas, cigalas... Virrey, besugo, mero... Muchos son los pescados y mariscos que se sirven a diario en Casa Ataulfo, uno de los restaurantes más aclamados de la ciudad de Gijón. Uno de ellos, y también uno de los más habituales por estas fechas son los percebes. Estos crustáceos se preparan con categoría en Casa Ataulfo, de tal modo que conservan todo su sabor, textura y personalidad. Un consejo sobresaliente: probarlos. Nadie se arrepentirá.
Además de ellos, en Casa Ataulfo se degustan en verano sus famosos "chipis" de potera. Considerados otro de los manjares del Cantábrico, el estío hace posible saborearlos. Lo mismo sucede con el bonito del norte, que se sirve en tacos, rodajas y rollo. La ventresca también es ampliamente demandada. No es para menos.
En Casa Ataulfo, el maridaje lo pone la sidra, principalmente. Sed de PKDO DOP y "De Pura Madre", la primera sidra del año —y la única sobre la madre con nombre propio— se escancian en el establecimiento bajo el mandato de la verdadera tradición sidrera y asturiana. Quien desee vino no será excluido, pues también lo puede pedir. La variedad manda en Ataulfo.
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