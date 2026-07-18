La planta baja del parking de la avenida de Portugal en Gijón, cerrada a falta de luz

Ni hay fecha fija para la apertura de la planta baja del nuevo aparcamiento de la avenida de Portugal, ni estimación de que esa apertura llegue a corto plazo. Ahora mismo todo está supeditado a que se dé de alta el suministro eléctrico, explicó en comisión el edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria. El aparcamiento fue construido por el Principado de Asturias con fondos europeos pero su gestión ha quedado en manos del Ayuntamiento de Gijón.

El simbólico acto de inauguración tuvo lugar a principios del mes de junio con la presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. Solo unos días después, los vehículos empezaron a estacionar en la planta a nivel de suelo del equipamiento, que tiene un total de 486 plazas entre sus dos alturas. Ahora mismo su uso es gratuito.

Para poder abrir la planta de abajo, es necesario que el Ayuntamiento contrate antes el mantenimiento de la instalación eléctrica, la ventilación, el ascensor y el equipo de protección contra incendios; además de la instalación y posterior mantenimiento del sistema de videovigilancia. Villoria explicó en comisión que aún no está claro si será un contrato específico para ese equipamiento o se puede incorporar a otros contratos que ya tenga el Ayuntamiento en marcha. En todo caso, antes de empezar a pensar en contratar el mantenimiento toca tener el suministro eléctrico operativo.

La Escalerona

El asunto fue tratado ayer en comisión a preguntas del PSOE, que también se interesó -una vez más- por los planes del equipo de gobierno para La Escalerona. Desde Infraestructuras se mantiene que las patologías que presenta no son estructurales sino superficiales y que se actuará en 2027 a partir de un proyecto a desarrollar en los próximos meses. Si se explicó en comisión que durante el proceso de recopilación de documentación se había encontrado un estudio de 2018 sobre el riesgo de esas patologías y un proyecto de actuación. Nunca se llegó a concretar ni presupuestar.