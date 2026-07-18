"Próxima parada: la final. ¡Vamos, España!": el mensaje de ánimo a la selección española desde los autobuses de Gijón

Que en Emtusa son futboleros ya había quedado claro hace un par de años cuando las marquesinas donde paran los autobuses municipales de Gijón se llenaron de mensajes de apoyo al Sporting en su intento por volver a la Primera División. Aquello no pudo ser pero la pasión por el fútbol ha vuelto a las paradas de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón. Ahora la oportunidad de alcanzar un sueño está en Nueva York. Y es un sueño mundial.

"Próxima parada: la final. ¡Vamos, España!" es el mensaje que se ha sumado al panel informativo donde los viajeros reciben sobre los minutos de espera que les quedan para que llegue cada uno de los vehículos de las líneas que pasan por esas paradas. Los usuarios, y no usuarios, del bus municipal pueden ver ya ese grito de ánimo que se lanza desde Gijón a la selección española de fútbol de cara a su enfrentamiento de este domingo con Argentina. Ambas selecciones luchan por llevarse el reconocimiento de ser la mejor del mundo.

Pantalla gigante en Hermanos Castro

Para quien no se quiere quedar solo en casa comiéndose las uñas durante la final, la empresa municipaol Divertia instalará una "fan zone" con pantalla gigante en el Parque Hermanos Castro. Abrirá sus puertas de 19.00 horas a 00.30 horas, con acceso libre hasta completar entrada y contará con animación musical y entretenimiento previo al partido.

El recinto, totalmente accesible, contará con servicio de barra, baños, puestos de comida y agua potable. No estará permitido acceder con bebidas alcohólicas del exterior.