Los argentinos de Gijón, con "tensión y nervios", antes de la gran final se concentran en Poniente

Para muchos argentinos que viven en España, el día de la final será una jornada que recordarán siempre. «Ahora que se acerca la hora del partido estoy muy nerviosa», reconoce Shirley Velázquez, que afronta las horas previas con la tensión propia de una cita de estas características. Una tensión y nervios que se ha dejado notar en la playa de Poniente, donde muchos argentinos se han concentrado en Gijón antes de la gran final.

Roberto Yegros deja clara su preferencia pese al cariño que siente por el país en el que reside. «Vivimos aquí, en España, y decimos todo el rato que gane el mejor, pero, como bien se ve en nuestras camisetas, queremos que gane Argentina», asegura. Sonia Alejandra Ceballos vivirá el encuentro «a muerte, con ansia y nervios». Santiago Garay también es consciente de que el día puede terminar con una enorme alegría o con una profunda tristeza. «Este puede ser el último partido de Messi en un Mundial», señala. Una posibilidad que convierte la final en una cita todavía más especial para los aficionados argentinos.

Y si hay un nombre que aparece una y otra vez en las conversaciones es el de Leo Messi. «Messi es mi jugador favorito, obviamente, sin duda alguna», responde Moisés Monasterio cuando se le pregunta por el futbolista al que más admira. Sonia Ceballos y Juan Antonio Hernández también se quedan con el astro argentino por una razón que va más allá de lo estrictamente deportivo: «Porque es su último Mundial».

Ceballos vive, además, la final de una manera diferente por encontrarse lejos de Argentina. «La estamos viviendo lejos de nuestra tierra. Es más difícil de asimilar porque estamos jugando la final en el país que nos está dando la residencia», señala. Sus palabras resumen la situación de muchos argentinos que han hecho su vida en España: apoyan a su país de origen sin dejar de sentir cariño y agradecimiento por la tierra que ahora los acoge.

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Y si Argentina gana, la celebración ya está preparada. Moisés Monasterio promete «tocar los bombos y celebrarlo a tope hasta que nos deje la Policía». Sonia imagina una noche de canciones, alegría y emociones. «Nos quedaremos un ratito a cantar, intentaremos felicitar todo lo que podamos a España también y vivirlo con alegría. Y supongo que alguna lagrimita caerá», concluye.