Cultura supervisa una obra en San Bernardo con restos arqueológicos

La Consejería de Cultura del Principado está supervisando las obras que se están acometiendo en el solar que ocupaba la sidrería El Globo, en la calle San Bernardo, después de que durante la ejecución de las mismas se hayan localizado restos arqueológicos, correspondientes a una construcción anterior a la ahora demolida, posiblemente del siglo XIX. La Consejería ha aprobado que la intervención en este solar gijonés cuente con un proyecto de seguimiento arqueológico, que se está desarrollando desde el pasado 1 de julio, y desde Patrimonio Cultural se supervisa su ejecución. Esa ha sido la decisión tras el análisis preliminar efectuado por los expertos de la Consejería sobre el hallazgo.