Un grupo de militantes del PSOE de Gijón impulsa una candidatura de Ferrao a las primarias

El Secretario de Cultura de la Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Alberto Ferrao, podría apuntarse a la carrera de las primarias del PSOE. Tal y como explican las fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, un grupo de militantes de la formación están animando al que fuera concejal de Cultura durante parte de la etapa de Ana González como Alcaldesa a dar este paso. Estas mismas fuentes explican que estos afines a Ferrao han comunicado a miembros de la Ejecutiva esta posibilidad. El exedil, de dar el paso, rivalizará en esa carrera por llegar a las primarias con la exsecretaria de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, que, al igual que Ferrao, estuvo en la anterior asamblea local del PSOE donde se respaldó a la Ejecutiva liderada por Monchu García.

En ese encuentro, Ferrao no tomó la palabra, como tampoco la tomó el actual concejal del Grupo Municipal Socialista, Ramón Tuero, de quien también se espera que se sume a la carrera de las primarias del principal partido de la oposición en Gijón. El actual edil lleva tiempo con ello en la mente y espera a que se haga oficial el calendario para comunicar su decisión. Sobre la mesa hay otras posibles opciones, como la de que se presente alguien con buena sintonía con la actual Ejecutiva de Monchu García como podría ser el caso del actual jefe de Servicio de Cirugía Vascular de Cabueñes, el doctor Manuel Vallina, o la actual viceconsejera de Turismo, Lara Martínez.

Ferrao ha sido un nombre relevante en los últimos años en la esfera socialista local y regional. Además de su cargo de responsabilidad en la ejecutiva autonómica del PSOE, Alberto Ferrao fue concejal en el Ayuntamiento durante parte del mandato en el que ocupó la alcaldía Ana González. De hecho, Alberto Ferrao fue el número dos en la candidatura del PSOE en las elecciones municipales de 2019, convirtiéndose en concejal de Educación y Cultura tras la victoria socialista.

Eso sí, no agotó el mandato, al dimitir en marzo de 2021 alegando motivos personales, pero en un momento en que tenía fuertes discrepancias con la entonces alcaldesa, Ana González. Posteriormente distintos militantes también intentaron animarle a que se presentara a las primarias de 2023, sin que en aquella ocasión llegara a dar ese paso. Aquellas primarias las acabó ganando Luis Manuel Flórez "Floro", frente a Ana Puerto, esta última afín a la ejecutiva regional.

Ferrao es maestro de primaria y experto en Filología Asturiana por la Universidad de Oviedo. Hasta finales de este curso lectivo era el director del Colegio Público Pumarín, puesto del que dimitió. Aperajada a su salida de este centro de la ciudad se ha levantado un enfrentamiento paralelo entre el PSOE y su socio en el Gobierno del Principado, Izquierda Unida. Esto ha sido porque desde IU se entendía que era Alejandro Farpón, coordinador local del partido, quien debería ocupar la dirección. Si bien, desde Educación se optó por otra persona. Ello llevó a IU a abrir un nuevo frente con los socialistas, a los que acusó de "totalitarismo" mientras que Eva Ledo, consejera de Educación defendió la limpieza del proceso.

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En el caso de que formalice su precandidatura tendrán como primer reto conseguir entre el aval de entre el 15% y el 20% de los afiliados con derecho a voto (los que estén al día de las cuotas de entre los alrededor de 1.300 militantes del PSOE de Gijón). En la práctica esto supone conseguir algo menos de 200 avales únicos, ya que si un afiliado avala a más de un candidato esos avales se anularán. Los precandidatos que consigan los avales mínimos serán los que se sometan a las urnas para que los afiliados elijan. El número mínimo de avales que se exigen es significativo, si se tiene en cuenta que no todos los militantes del PSOE de Gijón participan activamente en la vida del partido. En las últimas primarias a la Alcaldía, las de 2023, votaron 899 militantes. Los precandidatos tendrán una semana de plazo para conseguir los avales necesarios, una vez que se abra el proceso de primarias.