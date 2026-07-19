Pablo González, director del Festival Aéreo: "El público de Gijón es muy especial y lo siente como propio"

Pablo González Fernández (Orense, 1966) sabe mucho de aviones, de festivales aéreos y de Gijón. De lo primero por ser piloto, de lo segundo por haber organizado más de 70 a lo largo de su vida y de lo tercero por su condición de director del Festival Aéreo de Gijón, que este año festeja su 20º aniversario.

El cumpleaños se prolongará del 24 al 26 de este mes con su gran cita el domingo por la mañana cuando aviones y helicópteros sobrevuelen la bahía de San Lorenzo.

Veinte años. ¿Cómo ha conseguido el festival de Gijón llegar a este aniversario?

Por una combinación de tres factores. Uno político, porque todas las corporaciones que han pasado a lo largo de estos años han sabido entender el significado del festival y ver que era algo beneficioso para la ciudad. Otro, una buena organización. Pero, fundamentalmente, el público. El público de Gijón es muy muy muy especial. Entiende mucho, opina mucho y siente el Festival Aéreo como algo propio. Se ha identificado con él.

¿Esa identificación no se da en otras ciudades que también tiene festivales e incluso más relación histórica con la aviación?

Pero no cómo aquí. Estos 20 años han ido calando y ahora la de Gijón es una cita ineludible. Mucha gente organiza su agenda en base a las fechas de este festival. Nosotros recibimos cientos de correos preguntando por las fechas. No es sencillo alcanzar los 20 años ininterrumpidos en un festival aéreo como lo ha conseguido Gijón

Quizás el problema al llegar a la edición 20 es poder ofrecer algo distinto a lo ya visto

Es cierto que no puedes poner el mismo menú siempre aunque a todos nos gusten las gambas. Pero tampoco pasa nada por volver a ver, por ejemplo, a la patrulla ASPA. Es algo tan único que no importa verlo otra y otra vez más. Siempre se descubre algo y al verlo varias veces el público va aprendiendo, entendiendo las maniobras, investiga, se informa... y disfruta mucho más las participaciones. Que venga un jet o un caza siempre gusta porque es algo increíble que no tienes oportunidad de ver más que una vez al año. Así que todo se disfruta aunque haya repeticiones.

Y que los frikis de los aviones son muy frikis.

Yo el primero... pero el público que no es superseguidor también disfruta. Y aprende. El primer año nadie sabía lo que era un flap, que es la parte que se mueve en las alas; al cuarto año la gente ya hablaba de que si los flaps, de que si el tren de aterrizaje, de que si los slats... El que conoce, fenomenal, y el que no conoce, empieza a conocer y se engancha.

Ahora que habla de gambas, ¿qué menú degustación hay para este año?

De marisco total. Cada año es especial pero en este, al ser un 20 aniversario , se ha puesto más intensidad y más compromiso. A todos los niveles, no solo organizativo y de dirección. También desde la parte del Ayuntamiento y de los propios participantes. Es una efeméride en la que todo el mundo quiere estar.

Cuente.

Vamos a tener una presencia muy importante a nivel militar. Tanto del Ejército del Aire como de la Armada, que hace mucho tiempo que no veíamos los Harrier; como el Ejército de Tierra, con algo que nunca hemos visto en Gijón que es el Chinook, un helicóptero muy grande que va a impresionar mucho. Y luego tenemos de invitados a la Fuerza Aérea Griega, que vienen con dos aviones preciosos. Estarán la patrulla ASPA, la patrulla Papea, la Patrulla de Honores, el Eurofighter... También tenemos unos participantes civiles que nos merecen mucho respeto porque tienen solicitudes de toda Europa.

¿A saber?

Un acrobático como Camilo Benito o los británicos de AeroSPARX, que ya han estado alguna vez. También estará u equipo que nos parece increíble, los Yakstars, que son cinco aviones soviéticos con una mezcla de pilotos españoles y portugueses. Ahora mismo es la única formación en Europa que conserva estos aviones, y además los vuelan y además hacen demostración. Puedes ver uno en algún festival pero cinco en formación es algo único en Europa. Y estará toda la representación institucional con, entre otros, los paracaidistas de la Guardia Civil. Surgió el año pasado esa oportunidad y desde el Festival de Gijón se apoyó esa formación, que era incipiente, y ahora repetimos. Un programa que recorre todo el camino de la aviación.

Falta el F-18 después de la maniobra tan comentada del año pasado.

El F-18 no tocaba este año pero estará el Eurofighter, que lo vamos a disfrutar igual

También hay un aperitivo previsto para el sábado por la tarde.

Al ser el 20 aniversario queríamos ofrecer todo lo que pudiéramos y habrá un minifestival el sábado al atardecer, el Sunset Air Show. Es algo muy especial.

¿Cómo se organiza la seguridad para garantizar tres horas de espectáculo ante miles de personas en una bahía del centro de una ciudad?

La seguridad es lo fundamental y aquí juega un papel muy importante AESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Hay que pensar que todo en el aire está como pintado. Hay autovías, carreteras de incorporación... Están pintadas las alturas, las demarcaciones, los puntos de entrada, los de salida... todo pensado para que en un fallo de motor la aeronave nunca llegue a ningún sitio donde haya público. Hay medidas de seguridad en aire, mar y tierra. El despliegue es importantísimo.

Vamos con otros elementos como los puntos para fotografiar o la megafonía

Todo eso esta cerrándose. Se está preparando que los "spotters" puedan estar en el Cerro y la megafonía esté a lo largo de toda la playa.

¿Y en el Cerro?

Eso corresponde al Ayuntamiento pero de todas formas dimos ya hace unos años con una solución muy buena y es que solicitamos una frecuencia FM, Así que te llevas un aparato de radio, vas a escuchar la voz del locutor y enterarte de lo mismo que se entera la gente en la playa con la megafonía.

¿Para el festival ha tenido algún impacto la iniciativa municipal de hacer algo más amplio bajo el titulo de Fiesta del Cielo y sumar actividades como la noche de los drones?

Nosotros, encantados. Todo eso es un atractivo. Es como un caramelo que se ofrece antes del plato fuerte. Maravilloso que se hagan actividades relacionadas con la aeronáutica que van calentando el ambiente para el Festival, que es el culmen de todo.

¿Hay algún estudio sobre el impacto económico del Festival Aéreo en la ciudad?

De Gijón, creo que no hay nada oficial pero tampoco creo que se necesite porque es algo evidente. Solo hay que ver que cuando se quiere reservar una habitación de hotel, no la hay. O como se nota en la hostelería. Sí conozco estudios de otros festivales de este tipo y los impactos son de muchos millones.

Y ahora la pregunta clave, ¿qué tiempo hará el domingo 26 por la mañana en Gijón?

Yo hace mucho tiempo que deje de mirar el tiempo en Gijón. Aquí te puedes despertar a las ocho de la mañana lloviendo, a las diez abre un poco y a las doce hace un solaco que te mueres. Nos ha pasado de todo a lo largo de estos años. Un año tuvimos una demora de tres horas. Fue ahí donde entendí lo mucho que significaba el Festival Aéreo para Gijón.

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Pasaba el tiempo pero yo miraba para atrás y de la playa no se movía nadie. Cuando vi que aquello iba a abrir le dije al helicóptero que estaba en el Cerro que despegara. Al verlo aparecer el aplauso fue atronador. Nos quedamos helados, fue algo único.