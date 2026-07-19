El suelo del Chas recibe una oferta millonaria de unos inversores para dedicarlo a fines no deportivos

Posibles aires de cambio para un club histórico de Gijón. Un grupo inversor ha ofrecido 15 millones de euros a la Sociedad Chas Gijón 2025, la entidad que gestiona el Club Hípico Astur, para comprar la parcela de 40.000 metros cuadrados sobre la que se asientan las instalaciones de la entidad gijonesa en Viesques, así como otra finca de 20.000 metros aledaña a la sede del Chas. Las conversaciones están en una fase inicial, pero de salir adelante la intención de estos inversores, que cuentan con el respaldo de una entidad financiera, sería dedicar el suelo del Chas a fines no deportivos. A cambio, los actuales gestores del Chas pedirían hacer otro club hípico en otra zona de Gijón.

El presidente de la Sociedad Chas Gijón 2025, Jesús Kocina, confirmó ayer a LA NUEVA ESPAÑA esta posibilidad. Por ahora, la intención es no vender y que el club siga donde está, pero sí deja abierta una posibilidad si no cristalice un acuerdo con el Ayuntamiento para usar las instalaciones municipales de Las Mestas para organizar concursos y un circuito de competición de saltos durante el verano. En el caso de que el Ayuntamiento rechace es cuando la sociedad que gestiona el Chas valoraría desprenderse de sus actuales instalaciones. Lo haría no para cobrar un dinero para su centenar de socios, sino a cambio de que con la cuantía pactada en la venta la promotora construyera en otra zona de Gijón unas instalaciones hípicas totalmente nuevas.

Hasta la fecha se han producido dos reuniones en un mes entre Kocina y el representante de una inmobiliaria muy conocida en Gijón para hablar sobre el tema. Fue en esos encuentros donde se ofrecieron 15 millones de euros por los 60.000 metros cuadrados que hay encima de la mesa, es decir, por los 40.000 de las instalaciones del Chas y por los 20.000 de la finca anexa a las instalaciones y que es propiedad de tres socios, entre ellos el propio Kocina. Por ahora, no se ha entrado a negociar más en detalle y lo que parece más complicado es que esa segunda finca se vaya a vender.

El asunto aún tiene capítulos por escribir. El propio Jesús Kocina explica que su intención es informar a los socios de la entidad que gestiona el Chas en la próxima reunión que mantengan en lo que queda de mes de julio. En ese encuentro, lo que se contará es que dicho grupo inversor, en el caso de que se haga con la parcela, no tiene intención de seguir dándole ni uso hípico en particular, ni deportivo en general. De ahí que lo se busque sea pactar la construcción de otro club hípico en otra zona del concejo, lejos de Viesques.

Además, también se explicará que dicho grupo ya habría entrado en contacto con el Ayuntamiento para explicarle esta idea y saber qué opina de la misma. El suelo que ahora ocupa el Chas cerca de la avenida de Albert Einstein se puede dedicar, en principio, a usos terciarios. Eso quiere decir que, según esa catalogación, en esos dos terrenos no se podrían construir viviendas. Sí se le podría dar, en teoría, un uso comercial, hostelero, hotelero o dotacional privado.

Kocina, no obstante, insiste en que su primera opción es mantener las cosas como están, siempre y cuando se pueda llegar a un acuerdo para el uso de Las Mestas y así darle un impulso a la hípica en la ciudad. El presidente de la Sociedad Chas Gijón 2025 ha solicitado poder reunirse con la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, para saber a qué atenerse. Al Patronato Deportivo, con el que hay cierta tirantez, Kocina ha decidido no recurrir. El empresario espera así que el Ayuntamiento mueva ficha para poder tomar una decisión en un sentido o en el otro.

La oferta por los terrenos no es la única que Chas Gijón 2025 tiene ahora mismo sobre la mesa. Una cadena de centros deportivos privados, GOfit (que en España gestiona instalaciones en 20 localidades, una de ellas en Oviedo) también ha realizado una oferta para gestionar la zona deportiva no hípica del club, con la idea de hacer un desarrollo potente.

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Asfaltado de una parcela cerca del Chas

Por otro lado, el Club Hípico Astur ha asfaltado una parcela próxima a sus boxes en los últimos días. Desde el club se explica que dicha parcela fue de su propiedad históricamente pero que, en un momento dado, el Ayuntamiento la expropió para realizar una carretera que finalmente no se construyó. De ahí que el club la siguiera utilizando. Desde el Chas se explica que se pidió al Ayuntamiento una cesión de usos sobre dicho terreno, ahora de titularidad municipal, para evitar tener que reclamarlo en el juzgado ya que, se asume, que dicho espacio volvería a manos del club al no haberse destinado al fin para el que fue expropiado.