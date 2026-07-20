De la alegría por el Mundial de fútbol al guiño del gobierno de Gijón a Vox, las reacciones políticas al anuncio municipal de la colocación de una gran bandera de España

A partir de otoño una gran bandera de España ondeará en la rotonda de la avenida del Molinón. “No podría haber mejor momento para este anuncio que el día después de que nuestra selección haya vuelto a hacer historia, uniendo a todo un país y ejemplificando una vez más el valor de lo colectivo”, destacó el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, el forista Jorge González-Palacios, en la nota pública con la que se desveló la decisión y se estableció la relación del anuncio con el triunfo de la selección española de fútbol en el Mundial tras ganar a Argentina en la final.

A partir de la contratación de una asistencia técnica ya se han realizado los cálculos para la cimentación y en las próximas semanas se iniciará el proceso de licitación de la obra. La estimación es que mástil y bandera se puedan colocar el próximo otoño. El gobierno loca, defiende que ese movimiento tiene como referencia la Constitución, en la que se define la bandera de España como el “signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y la representación de los valores y libertades superiores expresados en la Constitución”.

En enero de 2024 Vox llevó al Pleno la propuesta de instalar una bandera de grandes dimensiones en Gijón y reservar un espacio en futuros proyectos urbanísticos para generar una plaza de España en la ciudad. En aquella iniciativa, Vox planteaba la plaza del Humedal como espacio para la bandera y el Solarón o Naval Gijón como espacio para la plaza. La proposición de Vox salió adelante con el apoyo de los dos socios del gobierno local, Foro y PP, y del concejal no adscrito. De hecho, el PP en sus años de oposición, en concreto en 2014, también había propuesto desplegar una gran bandera de España en un lugar céntrico de la ciudad.

Unos meses después, y ante una pregunta sobre el asunto de la edil de Vox, Sara Álvarez Rouco, el gobierno dio por comprometido un gasto de 2.000 euros para la asistencia técnica de la cimentación y la obra civil. También se dieron explicaciones sobre las dificultades de la ubicación en el Humedal y que el coste total podía estar entre 35.000 y 60.000 euros. Pero sobre todo, González-Palacios explicó que colocar esa bandera no era algo urgente, ni una prioridad para el gobierno local y que no se estaba en una "competición de quien es más español".

El rechazo de la izquierda

Los tres partidos de la izquierda votaron en contra de la iniciativa de Vox en 2024. Y ahora, dos años más tarde, siguen sin ver la necesidad de esa bandera. Encuentran más relación en la decisión de Foro con acercarse a Vox que con reivindicar el triunfo mundialista en fútbol.

"Foro, con su habitual carácter oportunista, quiere aprovechar la alegría colectiva de España por haber ganado el mundial para ponerse a bien con Vox en esta salida preelectoral en la que se están colocando. Si lo que quiere Foro es reconocer el valor del fútbol y de la selección puede empezar por hacer los arreglos debidos en el estadio del Molinón, los graves desperfectos que presenta el estadio no pueden ser tapados por ninguna bandera por grande que sea", recuerda desde el PSOE su portavoz municipal, Carmen Eva Pérez.

Una bandera de España. / Lne

"Otra cesión de Foro ante Vox, que fue el partido que propuso la banderona de España. Sin duda el de Moriyón es un gobierno centrado en las necesidades de las gijonesas y los gijoneses. Desfiles militares, toros, misas... Y ahora otra bandera, porque debe ser que las que ondean en todos los edificios oficiales no son suficientes. No será el último guiño de Foro al partido de ultraderecha que veremos este mandato. Necesitan garantizarse su voto si Moriyón los vuelve a necesitar para ser alcaldesa", denunciaba, por su parte, el portavoz de IU, Javier Suárez Llana.

Qué es defender España

De Vox también se acoró en su reflexión Olaya Suárez, portavoz municipal de Podemos. "Todas estamos contentas por el triunfo en el Mundial, pero no debería servir de excusa para este patrioterismo barato. Bueno, barato no, porque nos va a salir por muchos miles de euros", explicó la lider de la formación morada al tiempo que reivindicaba "que esta selección nos ha unido porque representa unos valores y una diversidad que van mucho más allá de la bandera, que algunos siguen queriendo utilizar como arma arrojadiza contra la mitad de España. Recordemos que estamos hablando de una propuesta de Vox, un partido que querría que Lamine Yamal o Nico Williams nunca hubieran podido desarrollar su vida en España. Con todas las cosas que hay por solucionar en Xixón debería haber otras prioridades de gasto y de actuación. Defender España es defender que todas tengamos una vida digna en este país".