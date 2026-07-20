La Antigua Rula acoge “Entre especies. Formas de estar juntas”, una reflexión artística sobre la convivencia en los puertos

La Sala de Exposiciones de la Antigua Rula inaugurará este miércoles, a las 19.00 horas, la muestra “Entre especies. Formas de estar juntas”, un proyecto de los artistas María Castellanos y Alberto Valverde que invita a reflexionar sobre la relación entre los puertos, la movilidad global y el impacto que esta tiene sobre los ecosistemas marinos. La entrada será gratuita y la exposición podrá visitarse hasta el próximo 30 de agosto.

La propuesta es el resultado de la primera edición de la Beca de Producción Artística Puerto de El Musel-LABoral, una iniciativa impulsada conjuntamente por LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y la Autoridad Portuaria de Gijón para fomentar proyectos que exploren, desde el arte contemporáneo, la tecnología o la ecología, la realidad del puerto gijonés y del medio marino.

La instalación plantea una pregunta de partida: ¿cómo se convierte una especie en invasora? A través de una ficción especulativa, los artistas imaginan tecnologías capaces de favorecer la convivencia entre especies en un entorno como el portuario, donde el constante movimiento de mercancías y personas también provoca, de forma involuntaria, el traslado de organismos entre ecosistemas que durante miles de años permanecieron aislados.

Arte, ciencia y tecnología

La exposición se articula en torno a tres instalaciones con organismos de ciencia ficción suspendidos en estructuras transparentes que simulan sistemas de cultivo. Mediante efectos mecánicos y lumínicos, las piezas recrean posibles procesos de comunicación, adaptación o cooperación entre especies autóctonas y recién llegadas, invitando al visitante a reflexionar sobre el papel que desempeñan las infraestructuras humanas en las transformaciones ecológicas derivadas de la globalización.

María Castellanos y Alberto Valverde desarrollan desde 2009 una trayectoria conjunta centrada en la intersección entre arte, ciencia, tecnología y ecología. Sus obras han podido verse en centros y festivales internacionales como Ars Electronica, el ZKM de Karlsruhe, BOZAR de Bruselas, Matadero Madrid, MUSAC o el propio LABoral, y han recibido reconocimientos como la Beca Leonardo de la Fundación BBVA o el programa europeo STARTS.