La Antigua Rula acoge “Entre especies. Formas de estar juntas”, una reflexión artística sobre la convivencia en los puertos
La exposición, resultado de la primera Beca de Producción Artística Puerto de El Musel-LABoral, podrá visitarse con entrada gratuita hasta el 30 de agosto
La Sala de Exposiciones de la Antigua Rula inaugurará este miércoles, a las 19.00 horas, la muestra “Entre especies. Formas de estar juntas”, un proyecto de los artistas María Castellanos y Alberto Valverde que invita a reflexionar sobre la relación entre los puertos, la movilidad global y el impacto que esta tiene sobre los ecosistemas marinos. La entrada será gratuita y la exposición podrá visitarse hasta el próximo 30 de agosto.
La propuesta es el resultado de la primera edición de la Beca de Producción Artística Puerto de El Musel-LABoral, una iniciativa impulsada conjuntamente por LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y la Autoridad Portuaria de Gijón para fomentar proyectos que exploren, desde el arte contemporáneo, la tecnología o la ecología, la realidad del puerto gijonés y del medio marino.
La instalación plantea una pregunta de partida: ¿cómo se convierte una especie en invasora? A través de una ficción especulativa, los artistas imaginan tecnologías capaces de favorecer la convivencia entre especies en un entorno como el portuario, donde el constante movimiento de mercancías y personas también provoca, de forma involuntaria, el traslado de organismos entre ecosistemas que durante miles de años permanecieron aislados.
Arte, ciencia y tecnología
La exposición se articula en torno a tres instalaciones con organismos de ciencia ficción suspendidos en estructuras transparentes que simulan sistemas de cultivo. Mediante efectos mecánicos y lumínicos, las piezas recrean posibles procesos de comunicación, adaptación o cooperación entre especies autóctonas y recién llegadas, invitando al visitante a reflexionar sobre el papel que desempeñan las infraestructuras humanas en las transformaciones ecológicas derivadas de la globalización.
María Castellanos y Alberto Valverde desarrollan desde 2009 una trayectoria conjunta centrada en la intersección entre arte, ciencia, tecnología y ecología. Sus obras han podido verse en centros y festivales internacionales como Ars Electronica, el ZKM de Karlsruhe, BOZAR de Bruselas, Matadero Madrid, MUSAC o el propio LABoral, y han recibido reconocimientos como la Beca Leonardo de la Fundación BBVA o el programa europeo STARTS.
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