La aparición de más carabelas portuguesas obliga a tomar precauciones en dos playas de Gijón
Aparecieron dos ejemplares en la de San Lorenzo y otros dos en la de El Arbeyal
Por segundo día, la bandera avisando del riesgo para los bañistas de toparse con medusas y otras especies urticantes volvió a ondear este lunes en la playa de San Lorenzo, donde el primer ejemplar de esta temporada de carabelas portuguesas (physalia physalis) fue recogido por el equipo de Salvamento de Playas el pasado domingo en la playa de San Lorenzo. Hoy aparecieron otros cuatro ejemplares, dos en San Lorenzo y otras dos en El Arbeyal.
Ya el domingo desde el equipo de Salvamento se había avisado de que se preveía la llegada de más ejemplares a la costa gijonesa y eso ha ocurrido hoy mismo. Hacia las seis de la tarde de hoy se volvió a tener que poner la bandera amarilla en La Escalerona y también en El Arbeyal, por los cuatro ejemplares que aparecieron.
La segunda quincena de julio y el mes de agosto son uno de los momentos en los que llegan más ejemplares de esa especie urticante a las costas del mar Cantábrico, incluyendo las asturianas.
Estos animales tienen una parte de su organismo, con forma de vela, sobre el agua y es impulsada por los vientos, además de arrastrada por las corrientes marinas. Bajo el agua están los tentáculos de las carabelas portuguesas, que en ejemplares sanos pueden medir hasta 30 metros de longitud, pero que en el caso de las que llegan a aguas asturianas los tentáculos son mucho menores, al haber sido destrozados por la acción del mar en el trayecto.
Las carabelas portuguesas son peligrosas incluso fuera del agua. No deben de tocarse si se encuentran, sino avisar a los equipos de salvamento de la playa.
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