Cadasa adjudica a Ferrovial una obra de 8,69 millones de euros en Gijón una obra clave para garantizar el abastecimiento de agua en la zona central de Asturias

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha adjudicado a Ferrovial la construcción de una estación de bombeo de la red de abastecimiento de agua cerca del depósito de agua de Cadasa en Fontaciera, en la que invertirá 8,69 millones de euros. Se trata de una obra clave para garantizar que el abastecimiento de agua potable a concejos de la zona central interior de Asturias y también a algunos de la costa hacia el oriente, en épocas de sequía extraordinaria como la que sufrió Asturias en 1988 y 1989 y que se prevé más probable con el cambio climático. Ferrovial presentó la mejor oferta económica, con una baja del 10,60% respecto al precio de licitación, que fue de 9,72 millones de euros.

Aunque la inversión se ejecutará en el municipio de Gijón, la trascendencia de esta actuación va mucho más allá, ya que forma parte del plan para garantizar el abastecimiento de agua en épocas de sequía a la zona central de Asturias y en un futuro, a otros concejos del oriente de la región. Permitirá hacer frente a potenciales situaciones de escasez en las que no sólo influye el cambio climático, sino también las condiciones cada vez más exigentes para captar agua de los ríos –por tener que respetar un caudal mínimo ambiental en los mismos, por debajo del cual no se puede captar agua para el abastecimiento– y para situaciones en las que obras de mantenimiento o reparación de conducciones afecten al abastecimiento.

Esta estación de bombeo permitirá trasvasar agua captada en el río Narcea (que ahora sólo llega a los municipios costeros entre Avilés y Gijón y también a la zona de Muros del Nalón) a los municipios de Oviedo, Siero, Llanera, Noreña, Villaviciosa, Sariego y Nava, entro otros abastecidos por el Nalón. Además de dar servicio a estos municipios en épocas de sequía, la futura estación de Fontaciera también será clave en un futuro para garantizar el suministro a otros concejos del oriente, como Ribadesella, llanes y Colunga, con las actuaciones previstas para la prolongación de la red hasta los mismos, que forman parte del plan de inversiones de 270 millones de euros para reforzar la red de abastecimiento de agua en Asturias al que el Principado dedicó su pabellón en la Feria Internacional de Muestras de Asturias de 2024.

Con la futura estación de Fontaciera se prevé bombear agua del Narcea hasta el depósito de Celles, en Siero utilizando cuatro bombas con una capacidad de bombeo conjunta de 850 litros por segundo. El plazo de ejecución de la obra es de 27 meses y la estación de bombeo estará diseñada para poder albergar, en un futuro, instalaciones de aprovechamiento energético con turbinas. Se construirá una parcela de 25.000 metros cuadrados colindante con el camino de la Esfoyada, en las proximidades de su entronque con el camino de Les Campes. Sobre 16.000 metros cuadrados de la parcela se construirá una nave como edificio principal de la estación de bombeo.

La futura estación de bombeo de Fontaciera se va a construir no para hacer de forma habitual esos trasvases de agua de la red de abastecimiento costera a la de la zona central interior. Se utilizará en épocas de sequía o cuando por otras causas, como obras de mantenimiento, sea insuficiente el agua procedente del río Nalón para abastecer a esos municipios. En el concejo de Gijón esta estación de bombeo también permitirá mejorar la garantía de suministro de agua potable para la parroquia de Ruedes.

Plan director

La obra es una de las actuaciones incluidas en el plan director de abastecimiento del Principado de Asturias con horizonte 2030, aprobado el 28 de enero de 2022 y está incluida en el plan de inversiones de Cadasa 2022-2032. No es la única actuación prevista en el Plan Director para aumentar la garantía de suministro en el centro de Asturias. Entre otras inversiones en ese sentido también está la duplicación de la tubería en el tramo Lieres-Espiniella, que está en licitación; la ampliación y mejroa de la potabilizadora de agua de Rioseco y l aproducción de agua regenerada en la depuradora de Villapérez para abastecer a la industrial, liberando agua potable para consumo de la población.

El plan de emergencia ante situaciones de sequía aprobado por la Junta de Gobierno del Consorcio, el 30 de mayo de 2022 contempla llevar agua captada en el canal del Narcea a la estación de potabilización de Ablaneda y desde ahí, mediante un sistema de bombeo, a la arteria costera a través de los depósitos de Núñez. Actualmente desde la estación de Ablaneda sólo se puede abastecer a la zona costera, que en época estival representa hasta un 65% del consumo total.