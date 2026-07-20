Varios detenidos tras una trifulca en Gijón entre aficionados argentinos y españoles
La Policía Local arrestó a tres hombres, uno de los cuales agredió a un agente, en el entorno de Poniente, donde los incidentes derivaron en un importante despliegue para calmar los ánimos
La victoria española sobre Argentina en la final del Mundial, además de desatar la euforia en Gijón por la segunda estrella, provocó por otra parte escenas de evidente tensión entre aficionados. Unos incidentes ocurridos en el entorno de la calle Rodríguez San Pedro, junto a un popular establecimiento hostelero, y saldados incluso con varios detenidos. La Policía Local arrestó a tres personas implicadas en una pelea, minutos después de medianoche.
Cuando los agentes llegaron a la zona ya había allí patrullas de la Policía Nacional. Tres hombres huyeron de una refriega, siendo interceptadas por la Policía Local. Una de ellas agredió a una agente, que resultó lesionado. Las otras dos se resistieron a identificarse. Se procedió a la detención de los tres varones, uno por agresión y dos por desobediencia. Tienen 23, 21 y 24 años. Asimismo, siete personas involucradas en la reyerta fueron identificadas por la Policía Nacional.
Estos momentos de tensión, registrados en varios vídeos que circulan por redes sociales, alcanzaron su cénit cuando el partido llegó a su colofón. Algunas voces apuntan a que hinchas españoles provocaron a los argentinos, desembocando en los mencionados incidentes. Otras atribuyen a los argentinos el inicio de la trifulca. Tanto Policía Nacional como Local desplegaron varias patrullas para controlar la situación. Un importante despliegue para que el asunto no pasara a mayores en una noche en la que la pasión futbolera traspasó ciertos límites.
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