"Cariño y amor" para 25 niños ucranianos que disfrutan de unas "Vacaciones de Paz" en Gijón: "Nunca lo olvidarán"

"Gijón acoge con cariño y amor a niños que vienen de un país que está sufriendo en los últimos años una invasión injusta y una guerra cruel", afirmaba este lunes Guzmán Pendás, concejal de Cooperación. Lo hacía en el Ayuntamiento, en un informal acto de bienvenida a los 25 críos ucranianos que disfrutan del verano en la ciudad en el marco del programa "Vacaciones en Paz", alejados de las difíciles condiciones de su país de origen y con el inestimable apoyo de las familias asturianas que les acogen. "A los niños no se les va a olvidar nunca", ensalzó Jorge González, presidente de la organización Expoacción, que fomenta esta iniciativa internacional también con la ayuda de la asociación Viche.

Los participantes arribaron a principios de junio y estarán en la región hasta finales de julio. La inmensa mayoría se aloja en Gijón. Destacó Pendás que Gijón "es referente en materia de cooperación y solidaridad" y reivindicó los "vínculos de afecto tan potentes" que se establecen entre los niños y las familias de acogida. "Es un enorme orgullo que vengáis a vernos; este proyecto es una maravilla y ojalá os llevéis un recuerdo precioso y podáis volver en circunstancias más tranquilas", aseguró Jorge González-Palacios, edil de Relaciones Institucionales y Juventud.

Los menores seleccionados en esta edición, en su mayoría, son hijos e hijas de fallecidos o desaparecidos en combate. Jorge González indicó que "Vacaciones en Paz" es "una seña de identidad de nuestra organización". Lamentó que el papeleo para sacar adelante el proyecto es "cada vez más denso", si bien mostró su confianza en que, para el año que viene, pueda aumentar el número de niños si crece también la cifra de familias voluntarias.

"Hay que aprovechar al máximo; es una satisfacción ver al crío que desconecta un poco en la playa, en la bicicleta...", subrayó Natalia Toledano, que acoge estas semanas en Piedras Blancas a Mikola Baltrak, de 14 años. Mientras, Anni Bonzik se hizo muy amiga el pasado año de Mara y Sara Pereda. Este verano, la ucraniana ya es una más de la familia. Ángel Pereda reivindicó lo "gratificante" que es ser parte de este programa solidario. "Intentamos que Anni esté lo más entretenida posible y se olvide de la realidad del país; hemos hecho un buen equipo", bromeó Pereda. A la niña, por ejemplo, le ha cautivado la comida asturiana. "También me gusta mucho ir a la piscina", agregó Bonzik.

El Ayuntamiento entregó a los menores unas entradas para el Bioparc Acuario de Gijón, además de una libreta y un bolígrafo, ideal para que los niños plasmen en papel cómo han sido sus "Vacaciones en Paz" en la ciudad.