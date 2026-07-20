El concejal de Deportes de Gijón, ante la posible venta de los terrenos del Club Hípico Astur: "Son libres de irse"

"El Chas y la sociedad que lo gestiona son entidades privadas y son libres y soberanos de irse a donde quieran; no tienen que pedir permiso al Ayuntamiento porque son un club privado; si quieren irse que se vayan". El concejal de Deportes y presidente del Patronato Deportivo, el popular Jorge Pañeda, se pronunció así ayer respecto a la posibilidad de que el Club Hípico Astur venda sus terrenos en Viesques. Una posibilidad que existe después de que Chas Gijón 2025, la sociedad dueña de la entidad hípica, haya recibido una oferta de 15 millones por su parcela en Viesques de un grupo inversor que busca dedicarla a fines no deportivos, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. La operación está en una fase inicial y la venta depende de si habrá acuerdo o no con el Ayuntamiento para la cesión de usos de Las Mestas para hacer un gran concurso hípico y de saltos. Por otro lado, si se produce la venta del suelo, la sociedad que gestiona el Chas pedirá hacer un club hípico en otra zona. Una parcela que interesa es La Marruca, en Mareo, propiedad del Sporting.

"A quien tienen que preguntar es a sus socios sin meternos en medio a nosotros", añadió Jorge Pañeda, que rechazó que haya ninguna tirantez con el Chas y citó colaboraciones pasadas. Ante la oferta realizada por el representante de una promotora muy conocida en Gijón por los 40.000 metros cuadrados del Chas y 20.000 de la parcela de tres socios, Pañeda contó que estaba al tanto de esa eventualidad. "Nos la trasladó Kocina en una reunión que tuvimos hace un mes, preguntándonos qué nos parecía y diciéndonos que iba a pedir una reunión con la Alcaldesa", dijo. En las últimas semanas también se produjeron reuniones a otros niveles entre el Patronato Deportivo y el Chas sobre un asunto del que también están al tanto en otras áreas municipales a las que recurrió el representante de la promotora antes de lanzar una oferta al Chas.

En cuanto a la cesión de las instalaciones de Las Mestas durante seis meses al año –que sería el desenlace preferible para el Chas, evitando así vender y trasladarse a otra zona de Gijón– Pañeda negó que el Ayuntamiento esté poniendo cortapisa alguna y puso la pelota en el tejado del Chas: "Llevamos tres años esperando porque nos presenten un proyecto concreto, para estudiar si es viable", indicó el edil. Pañeda admitió que "somos conscientes de que las instalaciones de Las Mestas las tenemos paradas 11 meses al año y al Chas lo ayudamos al cien por ciento, como hicimos el año pasado con el campeonato de agosto, dejándole boxes y poniendo un semáforo", agregó.

Dicho eso, insistió en que tienen que presentarle un proyecto viable y fuera de temporada alta. "En julio y agosto Gijón está lleno y no necesitamos ninguna promoción turística", mostrándose en cambio dispuesto a ceder Las Mestas otros meses del año. "Si nos presentan un proyecto para dinamizar Gijón fuera de temporada alta turística, siempre estaremos abiertos", recalcó Pañeda.

Por su parte, Jesús Kocina insistió ayer en que "el Chas siempre va a ir de la mano del Ayuntamiento, si el Ayuntamiento quiere. Nosotros no vamos a hacer nada sin contar con el Ayuntamiento y con la decisión de los accionistas de Chas Gijón 2025". La intención del Chas de coordinarse con el Ayuntamiento también la resaltó ayer su gerente, Jorge Guerrero, quien enfatizó que "nuestra relación con el Ayuntamiento de Gijón es excelente y tenemos la voluntad de colaborar con ello".

Además de trasladar la oferta que han recibido a varios munícipes y de haber solicitado una reunión con la Alcaldesa, Jesús Kocina también abordará la situación en la Junta de Accionistas de Chas Gijón 2025 que se va a celebrar este mes. Al igual que Kocina, otros accionistas al tanto de la oferta también preferirían que el Chas siguiera en su emplazamiento actual.

Lo que está claro, es que en caso de venta de los terrenos del Chas, el club seguiría utilizándolos hasta que el grupo inversor interesado en adquirirlos le entregara unas instalaciones nuevas en otro lugar de Gijón. Ya se están valorando varias fincas en diversas zonas, parte de ellas en el entorno de Mareo y Porceyo. Una de las opciones que se están barajando es una finca propiedad del Sporting de Gijón, la de La Marruca, en Mareo, según ha trascendido en diversos ámbitos. Dicha finca es importante porque el club, en el final de la etapa Fernández, la compró para ampliar Mareo.

La posible operación inmobiliaria con los terrenos del Chas provocó las críticas del portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, quien señaló ayer que "queremos que el concejal de Urbanismo aclarare cuánto antes cuál es la posición del gobierno municipal. Queremos saber si el Ayuntamiento va a hacer cumplir la normativa urbanística vigente o se va a convertir en socio de facto de este pelotazo, modificando el PGO a conveniencia de los intereses privados y lucrativos de una promotora", permitiéndole construir "viviendas de lujo" en ese suelo. Suárez Llana apuntó que los terrenos del Chas están "calificados como equipamiento deportivo privado", señalando que la promotora que aspira a hacerse con los mismos "solicita su recalificación al Ayuntamiento y se forra construyendo viviendas de lujo. Las intenciones de la parte privada están claras, tanto de la promotora como de la empresa que gestiona el Chas, que ya ha puesto condiciones a la venta; lo que queda por aclarar es qué papel está jugando o va a jugar la concejalía de Urbanismo en esta operación", insistió.

El portavoz de IU añadió que "hablamos además de una zona inundable, asociada a la cuenca del río Piles, en la que no deberíamos permitir nuevas construcciones y mucho menos viviendas".