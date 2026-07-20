Crónicas Gijonesas: Un tesorillo de monedas

En la actualidad existe un "Catálogo Urbanístico del Municipio de Gijón / Xixón" donde se relacionan las cosas que son patrimonio de todo tipo. El único Conjunto Histórico es la zona de Cimavilla pero se suman ocho "Conjuntos urbanos" como las Casas Baratas de El Coto o Las Mil Quinientas Viviendas de Pumarín. Luego viene el patrimonio industrial que hay que conservar y cuidar, como varias chimeneas, lo que fue Naval Gijón, la mina de La Camocha... hasta medio centenar. Hay patrimonio militar, por ejemplo el castillo de Arnao (en El Muselín aunque la documentación ponga que está en la avenida de Eduardo Castro), hay 19 cementerios, en el apartado de etnografía lavaderos, altares, fuentes o pozos hasta un total de más de cien casos...Además hórreos en el concejo de Gijón contamos más de mil protegidos. Por supuesto jardines, caminos, naturalmente edificios, cientos de edificios, desde la Universidad Laboral hasta una casita en Deva. La cuestión es señalarlos como un bien a proteger.

Nosotros solamente nos centramos ahora en el apartado "Yacimientos arqueológicos" y contamos unos cien casos. Desde el ara Fortuna Balnearia hasta el Turruxón de Trubia y desde restos de varios castros hasta la Estela del Prau de les Capilles en Baldornón, quizás una estela romana. Nos fijamos en un único caso de ese patrimonio arqueológico gijonés, seguramente no muy conocido: en el Tesorillo de la calle de San Antonio.

El término "tesorillo" tiene en numismática el significado de "un conjunto de monedas ocultadas intencionalmente por sus dueños en el pasado". Ese tesorillo gijonés fue encontrado en el año 1902 durante el derribo de una casa en la calle de San Antonio número 10. Un plano en ese "Catálogo Urbanístico del Municipio de Gijón / Xixón" señala el lugar: en los pares de San Antonio antes de llegar al cruce con la calle del Instituto. Añadimos nosotros que casi frente a donde estuvo hasta el 19 de marzo de 1893 la capilla del santo que dio nombre a la calle. La capilla de San Antonio databa del año 1702 y estaba en la esquina de la calle de San Antonio con la Merced, en la esquina más cercana a San Bernardo.

¿Qué sabemos de ese tesorillo? Consistía en un recipiente con monedas, por tanto una alcancía o hucha, donde se habían depositado monedas romanas, monedas hispano-romanas e ibéricas, una moneda árabe de plata y una moneda bizantina del emperador León VI que era la más reciente del conjunto. El anónimo propietario era con seguridad un coleccionista de monedas, un numismático. Lo que queda del tesorrillo de la calle de San Antonio se conserva en el Museo Arqueológico de Asturias.

Seguimos a Julio Somoza y García-Sala que fue el primer cronista oficial de Gijón, entre 1908 y 1940. La magnitud de la obra de Somoza es inmensa y nos ayuda a acercarnos a ella el estudio de Agustín Guzmán Sancho "Biografía de don Julio Somoza y García-Sala" que editó en el año 2001 la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias. Ese trabajo de Agustín ―de lectura obligada cada dos o tres años― nos descubre muchas cosas, por ejemplo la gran afición de don Julio a la numismática. Un experto en eso era el cronista como lo era en tantas cosas siguiendo la afición al saber heredada de su maestro Jovellanos.

En el año 1908, seis años mas tarde de la aparición del tesorillo, publicó Julio Somoza en su "Gijón en la historia general de Asturias" lo que sigue: "Recientemente, en 1902, al derribar la casa número 10 de la calle de San Antonio se encontró, en una viejísima caja de hierro, un conjunto extravagante de monedas cuya cifra no esxedería de treinta. Eran monedas de Alto y Bajo Imperio, hispani-romanas e ibéricas. Una árabe, de plata, rara por su peso y módulo; y otra, la más moderna, bizantina de León VI (entre 866 y 912) que poseé nuestro amigo don Vicente Pérez Valdés".

Otro libro de Julio Somoza, "De la numismática asturiana", estuvo sin editarse hasta el año 1984. Fue Pedro Hurlé Manso quien preparó la edición del manuscrito, y en el capítulo IV leemos sobre el tesorillo de la calle de San Antonio esto que escribe Somoza tras la descripción de las monedas: "Una estúpida y desenfrenada codicia, de que fueron tocados los compradores, hizo que no pudiéramos rescatarlas porque, creyéndolas talismán o amuleto o que iban a lograr con ellas la celebridad o la fortuna, se subieron a la parra donde todavía continúan y de donde no piensan bajar".

Somoza escribe también de otro tesorillo hallado en Contrueces, "cuatro arrobas de monedas de cobre que se vendieron a José Solís, latonero de Gijón, y las fundió". Nos informa también que en Deva en el año 1887, en el monte Coriscao, apareció otro tesoro. Eran 800 monedas y las encontró Francisco Suárez "Pachín de Campices". "Muchas de ellas pasaron al poder del señor marqués de San Esteban quien regaló algunas a doña Dorotea Armiño, y esta señora, tan bondadosa como instruida, tuvo la amabilidad de dejárnoslas como recuerdo".

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Para el fotógrafo catalán Luis Lladó y Fábregas es una imagen del "barrio de pescadores de Gijón", para los gijoneses y gijonesas es la Casa del Chino en Cimavilla. De la década de 1920 es la fotografía, por tanto mucho antes de la llegada a Gijón del chino Chaoyo Wei. Luis Lladó y Fábregas (Barcelona, 1874-México, 1946) era socialista colaboró con el gobierno de la República, se exilió primero en Francia hasta el 24 de mayo de 1939 cuando embarcó en el buque "Sinaia" en el puerto de Sète (Hérault), con destino a México.